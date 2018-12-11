Adana Demirspor - Giresunspor: 1-1

CAN ÇELİK / ADANA (DHA)

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Hasan Hüseyin Tetik (xx), Gökhan Barcın (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xx) - Tayyib (xx) (Dk. 64 İsmail Konuk xx), Mitrovic (xx), Orhan (xx), Galip (xx), Berk (xx), Anderson (xx) (Dk. 62 Emre Nefiz xx), Hakan Bilgiç (xx), Orkan (xxx), Kosecki (xx), Pote (xx) (Dk. 90 Traore x)

GİRESUNSPOR: Anıl (xx) - Uğur (xx), Ferhat (xx), Emre Uruç (xx), Hüsmani (xx), Landel (xx) (Dk. 58 Kürşad xx) (Dk. 74 Bahadır xx), Muhammet Reis (xxx), Volkan (xx), Adama (xx) (Dk. 78 Azza x), Dauda (xx)

GOLLER: Dk. 75 Orkan (Adana Demirspor) - Dk. 89 Bahadır (Giresunspor)

SARI KARTLAR: Orkan (Adana Demirspor) - Husmani, Adama, Uğur, Bahadır (Giresunspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 15\'inci haftasında Adana Demirspor evinde Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

8\'inci dakikada Kosecki topla birlikte sol kanattan ilerleyip defanstan sıyrıldıktan sonra sert bir şut attı. Kaleci Anıl topu tek hamlede kontrol etti.

10\'uncu dakikada Kosecki sol kanattan derine doğru indi ve rakiplerini çalımladıktan sonra ceza sahasına girerek içeriye pasını attı. Giresunspor savunması tehlikeyi son anda önledi.

12\'nci dakikada Giresunspor kontra atağında Muhammed Reis sağ kanatta koşu yapan Adama’yı gördü. Adama ceza alanında kaleci Kurtuluş ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı. Kaleci Kurtuluş topu kornere çeldi.

18\'inci dakikada Giresunspor atağında topla buluşan Husmani topla ilerledikten sonra kaleyi karşıdan gören pozisyonda 25 metreden sert bir vuruş yaptı. Kaleci Kurtuluş soluna giden topu çeldi.

22\'nci dakikada Giresunspor kontra atağında Muhammet Reis sol çaprazdan sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

40\'ıncı dakikada Adana Demirspor atağında topla buluşan Anderson soldan koşu yapan Kosecki’ye topu aktardı. Topla buluşan Kosecki, rakiplerini geçtikten sonra yaptığı vuruşta top dışarı gitti

52\'nci dakikada Hakan sağ kanattan derine inerek içeriye yerden pasını attı. Müsait pozisyonda topla buluşan Orkan düzgün bir vuruş yapamayınca top auta çıktı.

69\'uncu Adana Demirspor takım halinde hücuma çıktı. Topla buluşan Orkan rakibi geçtikten sonra ceza sahasının dışından sol çaprazdan sert vuruşunda top çok az farkla dışarı çıktı.

75\'inci dakikada Giresunspor ceza yayının bir kaç metre dışında kazanılan serbest atışı Orkan kullandı. Kale direğinin içine çarpan top filelerle buluştu: 1-0.

89\'uncu dakikada Giresunspor\'un kullandığı kornerde sağ taraftan gelen ortada top karambolde kaldı. Topu önünde bulan Bahadır düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

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