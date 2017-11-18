Adana Demirspor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: 2-2

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA (DHA)

STAT : 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Önder Yılmaz (xx), Utku Tunavelioğlu (xx)

ADANA DEMİRSPOR : İsmail (xx), Yiğit (xx), Yiğitcan (xx), Lalawele (xxx), Douhadji (xx), Tambe (xxx) (Dk.89 Loemba ), Abdulkadir (xx), Erhan (xx), Savaş (xx) (Dk.83 Tolgahan x), Sezer (xxx), Atabey (x) (Dk. 64 Mendy xx)

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ: Stackhowiak (xx), Ahmet (x), Murat (x), Clement (x) (Dk.46 Yonathan x ), Muhammet Reis (xx), Yasin (x) (Dk.77 Özgürcan Özcan x), Kouamo (xx), Gökhan (x), Okan (xx) (Dk.63 Muhammed Himmet x), Özgür (xx), Sinan (x)

GOLLER: Dk. 33 Tambe, Dk.71 Lalawele (Adana Demirspor), Dk. 11 Muhammet Reis, Dk.90+5 Özgürcan Özcan (Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü)

SARI KARTLAR: Sezer, Douhadji, Yiğitcan, Tambe, (Adana Demirspor), Ahmet, Yasin, (Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü)

TFF 1\'inci Lig\'in 12\'inci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, kendi evinde Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9\'uncu dakikada Tambe\'nin ceza sahası içinde sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta top kaleciden döndü.

11\'inci dakikada topla ceza sahasına giren Muhammet Reis, kaleciye de çalımlayarak düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

13\'üncü dakikada ceza sahası çizgisi üzerinden Lalawele\'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşta top az farkla üsten auta çıktı.

19\'uncu dakikada sağ kanattan Yasin\'in ceza sahasına yaptığı ortada topa kafayla vuran Kouamo\'nun vuruşunu kaleci güçlükle kornere çeldi.

33\'üncü dakikada topla ceza sahasına giren Tambe, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-1

47\'nci dakikada ceza sahası dışından Yonathan\'ın sert şutunda top az farkla auta çıktı.

51\'inci dakikada Muhammet Reis\'in kullandığı serbest vuruşta kaleci İsmail tek yumrukla topu uzaklaştırmayı başardı.

67\'nci dakikada ceza sahası içinde Abdulkadir\'in sert şutunda defansa çarpan top üstten auta çıktı.

71\'nci dakikada sol kanattan Lalawele\'nin kaleye gönderdiği top, Sinan\'a çarparak ağlara gitti: 2-1

80\'inci dakikada Okan\'ın ceza sahası dışından vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topa sert vuran Özgür\'ün şutu üstten auta çıktı.

90+5\'inci dakikada Özgürcan Özcan, kalecinin yanından topu ağlara gönderdi:2-2

Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

(FOTOĞRAFLI)