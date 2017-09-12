Adana Demirspor - Gaziantepspor: 3-1

Adnan POYRAZ/ADANA (DHA)

STAT : 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Deniz Turgut (xx), Habip Tiryaki (xx)

ADANA DEMİRSPOR: İsmail (xxx), Yiğitcan Erdoğan (xx), Adil (xx), Erhan (xx), Sezer (xx), Yiğit İncedemir (xx), Lalawele (xxx), Lingane (xx), Tambe (xxx)(Dk.71 Atabey x), Savaş (xxx)(Dk.74 Umut x) , Mendy (xx)(Dk. 85 Abdulkadir x)

GAZİANTEPSPOR: Adnan (xx)(Dk.65 Selçuk x), Şenol (xx), Hüseyin (x), Hasan (xx), İlker (x), Zeki (xx), Oktay (xx), Müslüm (xx), Serhan (x), Sait (x)(Dk.85 Erdal x) , Yusuf (x)(Dk.61 Enes x)

GOLLER: Dk. 26 Lalawele, Dk.54 Tambe, Dk.61 Savaş (Adana Demirspor) Dk.57 Yusuf (Gaziantepspor)

TFF 1. Ligde haftanın kapanış maçında Adana Demirspor, Gaziantepspor\'u 3-1 mağlup etti.

20\'nci dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Bu dakikada Lalawele’nin ortasında top Hasan’ın eline çarpınca hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Tambe’nin şutunu ise kaleci Adnan kornere çeldi.

26\'ncı dakika Adana Demirspor’un golü geldi. Lalawele’nin çaprazdan ve uzaktan sert plasesinde meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

54\'üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Sezer\'in pasına Tambe gelişine vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 2-0

57\'nci dakikada Gaziantepspor’da İlker’in köşe vuruşunda Yusuf’un yakın mesafeden kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-1

61\'nci dakika Yiğit İncedemir’in pasını iyi takip eden Savaş, gelişine vurdu ve durumu 3-1 yaptı.

Karşılaşma Adana Demirspor\'un 3-1\'lik galibiyeti ile tamamlandı.

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