Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının ardından

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman: \"Artık kazanan bir takım haline geliyoruz\"

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Yücel: \"Fenerbahçe\'yi tebrik ediyoruz\"

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)

ZİRAAT Türkiye kupası 5\'inci tur rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor\'u 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Üst tura yükselen Fenerbahçe\'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, maç sonunda basın toplantısında konuştu. Sahada son derece arzulu ve güçlü bir takım bulunduğu için mutlu olduğunu söyleyen Kocaman, \"Futbolda her türlü sürpriz olabilir ama ilk maçtaki 6-0 skor çok sürprize müsait değildi. Oyuncularımız ilk maçın verdiği rehavette değildi. Son derece arzulu, disiplinli ve güçlü bir şekilde sahada bulunan bir takım vardı. Bu sevindirici, skordan ziyade. Kaybetmek de kazanmak da var. Artık kazanan bir takım haline geliyoruz. Bunu geliştirerek devam ediyoruz. Demirspor da kazanmaya yönelik çabaladı. Devrenin sonuna doğru gelen gol bizi rahatlattı. Bugün bunu hem geliştirmek, hem de pekiştirmek amacıyla çıktığımız maçı kazandık\" dedi.

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Kubilayhan Yücel de, \"Fenerbahçe\'yi tebrik ediyoruz. Oyuna iyi başladık. Pozisyonlar da bulduk ama değerlendiremedik. Fenerbahçe büyük takım. Artık bundan sonra lige konsantre olacağız\" diye konuştu.

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- Aykut Kocaman açıklama

- Kubilayhan Yücel

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