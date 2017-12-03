Adana Demirspor - Elazığspor: 2-2

Veysel DOGUÇ/ADANA, (DHA)

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Oktay Önge (xx), Deniz Caner Özaral (xx)

ADANA DEMİRSPOR: İsmail (x), Tolgahan (xx), Yiğitcan (xx)(Dk.22 Batuhan xx), Lalawele (xx)(Loemba x), Lingane (xx), Tambe (xxx) , Abdulkadir (xx), Erhan (xx), Savaş (xx), Mendy(xx)(Dk. 46 Atabey xxx), Sezer (xx)

ELAZIĞSPOR: Soner (xx), Bjarnason (xx)(Dk 90+1 Murat x), Kadir (xx), Onur (xx), Fatih Serkan (xx), Erman (xxx), Tatos (xxx), Ahmet (xxx), Emre (xx), Sezgin (xx), Da Silva (xx)(Dk. 90 Berk(x)

GOLLER: Dk.58 Tambe, Dk. 86 Atabey (Adana Demirspor), Dk.24 Tatos, Dk. 32 Ahmet (Elazığspor)

SARI KARTLAR: Sezer Özmen,Atabey Çiçek, Lingane (Adana Demirspor),Soner Şahin, Ahmet Aras, Erman Bulucu, Emre Öztürk, Da Silva (Elazığspor)

KIRMIZI KART: Dk. 80 Ahmet Aras(Elazığspor)

TFF 1\'inci Lig\'in 14\'üncü haftasında Adana Demirspor, kendi sahasında Elazığspor\'la 2-2 berabere kaldı.

24\'üncü dakikada Elazığspor\'un geliştirdiği atakta Andreas Tatos, Emre Öztürk\'ün ceza sahasına açtığı ortaya ayak koyarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

32\'nci dakikada Elazığspor\'un geliştirdiği atakta Ahmet Aras defansı çalımlayarak ceza sahasına girdi ve vurduğu plaseyle topu ağlara gönderdi.0-2

55\'inci dakikada Adana Demirspor\'da Atabey\'in ortasında Tambe kaleye yakın pozisyonda gelişine vurdu ve top kalecide kaldı.

58\'inci dakikada Adana Demirspor\'da Savaş\'ın ceza sahasına açtığı ortada Tambe kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.1-2

61\'inci dakikada Adana Demirspor\'da Tambe ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

76\'ıncı dakikada Adana Demirspor\'da Savaş kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurduğu plasede top direğin yanından auta çıktı.

86\'ncı dakikada Adana Demirspor\'da gelişen atakta Elazığspor defansından dönen topa ceza sahası dışından sert vuran Atabey meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2

Karşılaşma, 2-2\'lik beraberlikle sonuçlandı.

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