Adana Demirspor - Boluspor: 1-3

Yusuf BAŞTUĞ / ADANA, (DHA)

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Onur Karabaş (xx), Orkun Aktaş (xx), Bilal Gölen (xx)

ADANA DEMİRSPOR: İsmail (xx)- Yiğitcan (xx), Kubilay (xx) (Dk.78 Yiğit xx), Lalawele (x)(Dk.46 Aydın xx), Tambe (xx), Adil (xx), Aires (x), Erhan (xx), Mendy (xx), Politylo (x)(Dk.63 Atabey xx), Sezer (xx)

BOLUSPOR: Gökhan (xx)- Göksu (xx), Renato (xx), Alim (xx)(Dk.46 Diarra xx), Özgür (xx), Poepon (xxxx), Melih (xxx), Sefa (xx) (Dk.68 Akabueze xx), Burak (xx), Cengiz (xx), Mustafa (xx)(Dk.82 İshak xx)

GOLLER: Dk. 82 Atabey (Adana Demirspor) - Dk. 17, Dk.64 Poepon, Dk. 85 Melih (Boluspor)

SARI KARTLAR: Sefa, Burak, (Boluspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 22\'inci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Boluspor\'a 3-1 mağlup oldu.

14\'üncü dakikada ceza sahası içinde Mendy\'nin pasına ayak koyan Tambe\'nin vuruşunda top direkten döndü.

17\'nci dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Poepon\'un vuruşunu kaleci kurtardı ancak dönen topu Poepon kaleye gönderdi:0-1

22\'nci dakikada Aires\'in köşe vuruşunda topa iyi yükselen Mendy\'in kafayla kaleye gönderdiği top yandan az farkla auta çıktı.

42\'nci dakikada Mustafa ceza sahasından yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.

45\'inci dakikada sağ kanatta Erhan\'ın ceza sahasına yükselttiği topa kafayla vuran Tambe\'nin vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.

53\'üncü dakikada Erhan\'ın ceza sahası içinde orta şut karışımı kaleye gönderdiği top direğinden dibinden auta çıktı.

57\'nci dakikada ceza sahası ön çizgisi üstünde Tambe\'nin pasıyla topla buluşan Kubilay\'in sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.

64\'üncü dakikada ceza sahası içinde Mustafa\'nın pasıyla topla buluşan Poepon, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:0-2

82\'inci dakikada Adil\'in ceza sahasına gönderdiği topa iyi vuran Atabey, kalecinin sağından topu ağlara gönderdi:1-2

85\'inci dakikada Poepon\'un topla buluşturduğu Melih, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:1-3

Karşılaşma Adana Demirspor\'un 3-1\'lik mağlubiyetiyle sona erdi.

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