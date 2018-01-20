Adana Demirspor - Balıkesirspor Baltok: 0-2

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA (DHA)

STAT : 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Hakan Ceylan (xx), Deniz Turgut (xx), Kamil Çetin (xx)

?ADANA DEMİRSPOR : Kurtuluş (x) , Tolgahan (xx) (Dk.74 Mustafa xx), Lalawele (xx), Lingane (x) (Dk.64 Erkam xx), Douhadji (xx), Adil (xx), Batuhan (xx), Savaş (xx), Mendy xx), Sezer (xx), Atabey (xx)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Atilla (xx), Nizamettin (xx), Furkan (xx), Abdulkadir (xxx), Sedat (xxx), Oğuz (xx), Uğur (xx), Otoo (xxx) (Dk.79 Muhammed xx), Glumac (xxx) (Dk.50 Oğuzhan xx), Bülent (xx), Kethevoama (xx)(Dk.72 Mehmet xx)

GOLLER: Dk.46 Sedat, Dk.53 Abdulkadir (Balıkesirspor Baltok)

SARI KARTLAR: Adil, Savaş, Lalawele (Adana Demirspor), Atilla, Mehmet (Balıkesirspor Baltok)

TFF 1\'inci Lig\'in 18\'inci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, kendi evinde Balıkesirspor Baltok\'a 2-0 mağlup oldu.

7\'nci dakikada Balıkesirspor\'dan Nizamettin\'in paslaşarak kullandığı serbest vuruş ofsaytla sonuçlandı.

11\'inci dakikada Savaş\'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içerisinde Kethevoama\'nın eline değdiği gerekçesiyle Adana Demirsporlu futbolcular penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

33\'üncü dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Mendy\'nin zor bir pozisyonda kaleye gönderdiği topu savunma çizgi üzerinden çıkardı.

46\'ncı dakikada Kethevoama\'nın pasında topla buluşan Sedat ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:0-1

53\'üncü dakikada Lingane\'nin kaptırdığı topla ceza sahasına giren Abdulkadir, topu filelere gönderdi:0-2

75\'inci dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta Savaş\'ın kaleye gönderdiği top az farkla auta çıktı.

87\'nci dakikada Savaş\'ın ceza sahası içinden kaleye gönderdiği top savunmaya çarparak kornere çıktı.

Karşılaşma 2-0 Balıkesirspor Baltok\'un üstünlüğüyle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)