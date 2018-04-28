Adana Demirspor - Altınordu: 1-0

Veysel DOGUÇ/ ADANA ,(DHA)

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Serkan Tokat (xxx), Mehmet Cem Satman (xxx), Mustafa Savranlar (xxx)

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xx)- Yiğit (xxx)(Dk.90+3Tolgahan x),Yiğitcan (xx), Kubilay (xx), Lalawele (xxx), Adil (xxx), Aires (xxx)(Dk.72 Sergiy xx), Batuhan (xx), Erhan (xx), Mendy (xxx)(Dk.89 Abdulkadir x), Atabey (xxx)

ALTINORDU: Erce (xx)- Uğur Arslan (xx), Yusuf (xx), Mehmet Murat (x), Serkan (xx)(Dk.72 Oğulcan x), Mirkan (xx), Erdoğan (x), Kerim (xx), Deniz (x)(Dk.46 Berkay xx), Barış (xx)(Dk.82 Fatih x), Hasan (xx)

GOL: Dk.57 Mendy (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Kerim, Oğulcan, Yusuf (Altınordu)

SPOR Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Altınordu\'yu 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

9\'uncu dakikada Aires\'in köşe vuruşunda yaptığı ortaya ceza sahasında iyi yükselen Yiğitcan\'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

15\'inci dakikada Aires, ceza sahasında topu Atabey\'e bıraktı. Atabey\'in dönerek yaptığı plase vuruşta topu kaleci çeldi. Dönen topa vuran Lalawele boş pozisyonda topu auta gönderdi.

19\'uncu dakikada Adana Demirspor\'un kazandığı serbest atışı kullanan Aires\'in vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

22\'inci dakikada Atabey ceza sahasında topu Lalawele\'ye bıraktı. Lalawele\'nin topun gelişine yaptığı vuruşta topu kaleci çıkardı.

33\'üncü dakikada Aires ceza sahasına girmeden topu Atabey\'e bıraktı. Atabey gelişine yaptığı plase vuruşunda top az farkla auta gitti.

57\'nci dakikada Adana Demirspor\'da Yiğit\'in sağ kanattan içeriye kestiği topa Mendy dokundu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

71\'inci dakikada Yiğit\'in topu defanstan kaparak ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top kaleciden döndü.

90\'ıncı dakikada Mustafa\'nın ceza sahası önünden yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.

Karşılaşma Adana Demirspor\'un 1-0\'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

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