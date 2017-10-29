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Spor

Adana Demirspor - Akın Çorap Giresunspor: 1-2

  Yusuf BAŞTUĞ/ADANA (DHA) STAT : 5 Ocak Fatih Terim HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Süleyman Özay (xx), Samet Çavuş (xx) ADANA DEMİRSPOR : İsmail (x), Yiğitcan (xx), Lalawele (x), Lingane (x) (Dk

29 Ekim 2017 20:28

 

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA (DHA)

STAT : 5 Ocak Fatih Terim


HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Süleyman Özay (xx), Samet Çavuş (xx)


ADANA DEMİRSPOR : İsmail (x), Yiğitcan (xx), Lalawele (x), Lingane (x) (Dk. 81 Tolgahan (x), Douhadji (x), Abdulkadir (xx), Loemba (x) (Dk. 60 Savaş (xx), Erhan (x), Mendy (x), Sezer (xx), Atabey (x)

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Anıl (xx), Caner (xx) (Dk.79 Berkan (x), Aykut (xx), Dimitriadis (xxx), Korkıshko (xxx)(Dk. 89 Mert ), Diabang (xx), Da Silva Lopes (x) (Dk.57 Recep (xx), Sinan (xxx), Nascimento (xx), Çağlar (xx), Hüsamettin (xx)

GOLLER: Dk90+1 Sezer (Adana Demirspor), Dk.19 Korkıshko, Dk.33 Dimitriadis (Akın Çorap Giresunspor),

SARI KARTLAR: Erhan, İsmail (Adana Demirspor), Caner, Hüsamettin, Aykut, Recep (Akın Çorap Giresunspor)


TFF 1\'inci Lig\'in 10\'uncu hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, kendi evinde Akın Çorap Giresunspor\'a 1-2 mağlup oldu. 

2\'nci dakikada ceza sahasına giren Atabey\'in, aşırtma vuruşunda top az farkla auta çıktı. bir vuruş yaptı. Top az farkla auta çıktı.

19\'uncu dakikada Sinan\'ın pasıyla topla buluşan Korkishko kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

33\'üncü dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Dimitriadis, göğsüyle topu filelere gönderdi:  0-2

73\'üncü dakikada Mendy\'nin ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Lalawele\'nin kafa vuruşunda top kaleciden döndü. 

76\'ncı dakikada Korkıshko\'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği top savunmaya çarpıp az farkla kornere çıktı.

90+1\'inci dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Sezer, topu ağlarla buluşturdu:1-2

Karşılaşma 2-1 Akın Çorap Giresunspor\'un üstünlüğüyle sona erdi. 

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