Adana Demirspor - Adanaspor: 1-1

Can ÇELİK / ADANA (DHA)

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Özgür Yankaya (xx), Erdinç Sezertam (xx), Abdullah Bora Özkara (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xx) - Tayyib (xx), Galip (xx), Traore (xx), Berk (xx), Mitrovic (xx), Hakan Bilgiç (xx), Orhan (xx), Orkan (xx), Kosecki (xx) (Dk. 73 Kage xx), Pote (xx)

ADANASPOR: Karacic (xx) - Veli (xx), Hakan Barış (xx) (Dk. 90 Renan x), Kenan (xx) (Dk. 44 Abdülkadir xx), Feczesin (xx), Berkan (xx), Onur Akbay (xx),Vasile (xx), Kone (xx), Özkan (xx), Gökhan (xx) (Dk. 64 Ahmet Dereli xx)

GOLLER: Dk. 15 Kosecki (Adana Demirspor) - Dk. 85 Ahmet Dereli (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Kosecki, Pote, Tayyip, Kurtuluş (Adana Demirspor) - Hakan,Kone, Feczesin, (Adanaspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 13\'üncü haftasında oynanan Adana derbisinde, Adana Demirspor ile Adanaspor 1-1 berabere kaldı.

1\'inci dakikada Adanaspor atağında top ceza alanı dışındaki Gökhan Sazdağı\'nın önünde kaldı. Gökhan\'ın şutunda kaleci Kurtuluş topu kontrol etti.

3\'üncü dakikada Adanademirspor\'un kullandığı kornerde topun başına geçen Galip\'in içeri açtığı ortada Orhan\'ın kafa vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

11\'inci dakikada hızla atağa çıkan Adanasporlu Kone ceza sahasına gönderdiği ara pasında topla buluşan Feczesin\'in şutu kaleci Kurtuluş\'ta kaldı.

15\'inci dakikada Traore sol kanattan rakiplerini geçerek hızla çizgiye inerek arka direkte boş kalan Kosecki\'yi gördü. Kosecki düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 1-0.

24\'üncü dakikada Adana Demirspor\'un kontra atağında topla buluşan Traore\'nin ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Karacic topu kalenin sol alt köşesinden son anda çeldi.

45\'inci dakikada Adanaspor\'un atağında ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan\'ın yaptığı vuruşta top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

58\'inci dakikada Adana Demirspor atağında Traore\'nin ara pasında kaleciyle karşı kalan Pote net gol fırsatını değerlendiremeyerek topu dışarı attı.

74\'üncü dakikada Orkan’ın ceza alanı içine yaptığı ortada Pote\'nin röveşata ile topa vuruşunda kaleci Karacic meşin yuvarlağı zorlukla kornere çeldi.

85\'inci dakikada sol taraftan gelişen Adanaspor atağında ceza alanı içerisinde oluşan karambolde son olarak topa dokunan Ahmet Dereli beraberlik golünü attı: 1-1

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 1-1\'lik eşiktlikle sona erdi.

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