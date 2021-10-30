Adana'daki dev operasyonun ayrıntıları ortaya çıkıyor: Şebeke lideri olduğu öne sürülen müteahhit, Milli Eğitim'den 7,5 milyon TL'lik ihale almış

Adana'da okul binalarının güçlendirme ve onarım ihalelerine fesat karıştırdıkları gerekçesiyle İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun'la birlikte tutuklanan ve müteahhit şebekesinin lideri olduğu öne sürülen Tevfik Taştimur'un idareden 7,5 milyon TL'lik ihale aldığı ortaya çıktı. 10 Ekim'de görevden alınan ve operasyon günü kaçmaya çalıştığı iddia edilen Veysel Durgun, aracında 1 kilo altınla yakalanmıştı.

Muş'a giderken gözaltına alınmıştı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, okulların bakım ve onarım ihalelerine fesat karıştırıldığı şüphesiyle geniş çaplı operasyon düzenlemiş, 10 Ekim'de görevinden alınan İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ile birlikte 200'e yakın şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyon günü Veysel Durgun'un Muş'a gitmek üzere yola çıktığı ve aracında 1 kilo altınla yakalandığı ileri sürülmüştü.

Güçlendirme ve onarım için 7,2 milyon TL'lik sözleşme

Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra Veysel Durgun'la birlikte tutuklanan sekiz kişiden biri olan ve müteahhit şebekesinin liderliğini yaptığı iddia edilen Tevfik Taştimur'un bugüne kadar Adana Milli Eğitim Müdürlüğünden aldığı ihalelerin ayrıntıları ortaya çıktı. Kamu İhale Bülteni'nden edinilen verilere göre Tevfik Taştimur, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünden en büyük ihalesini geçtiğimiz yıl Nisan ayında aldı. İdare 31 Mart 2020 tarihinde Seyhan ve Ceyhan ilçelerinde 2 adet okulun güçlendirme ve onarım işi için ihale açtı. İhale sonucunda Taştimur, Milli Eğitim Müdürlüğü ile 9 Nisan 2020 tarihinde toplam 7 milyon 278 bin TL'lik sözleşme imzaladı.

Yatırım Başkanlığı'ndan da ihale aldı

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kitap deposu için klima alımını da Tevfik Taştimur'un firmasından yaptı. 16 Haziran 2020 tarihinde yapılan sözleşme ile Taştimur, idareye 181 bin 355 TL karşılığında inverter split klima verdi. Taştimur, 22 Temmuz 2020 tarihinde de Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 31 adet okul onarım işi kapsamında 64 bin 104 TL'lik sözleşme imzaladı. Taştimur, aynı zamanda Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının açtığı Çukurova Kaymakamlığı Binası Okul Dönüşüm İşi kapsamında idare ile 30 Temmuz 2021 tarihinde 720 bin 930 TL'lik sözleşme imzaladı.

'60 milyon TL kamu zararı' iddiası

Adana'daki operasyon kapsamında 10 okul müdürünün, görev yaptıkları okul binalarının güçlendirilmesi ve çatı onarımı gibi işler için çeşitli kalemler adı altında ödenek talebinde bulundukları, bazı müteahhit ve inşaat mühendisleri ile birlikte sahte fatura düzenledikleri iddia ediliyor. Bu şekilde hayali işlerden yüksek miktarlarda kazanç elde ettikleri ileri sürülen şüphelilerin bu yöntemle bir okuldan yaklaşık 800 bin TL kazanç elde ettikleri, toplamda devleti 60 milyon TL zarara uğrattıkları iddia ediliyor.