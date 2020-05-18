Adana’da Vefa Grubu’na saldırı iddiası: CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, yaşananları anlattı

CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, Adana’da Vefa Grubu’yla girdiği tartışma sonrası tutuklanmış, Sabah gazetesi de Yıldırım’ın anne ve babasının da sabıkaları olduğu iddiasıyla “Psikopat aileye CHP sahip çıktı” manşetiyle çıkmıştı. CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası programında yaşananları ve aile ile ilgili iddiaları anlattı.

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Eren Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “PKK’lıların Vefa Grubu’na Van’da silahla yaptığını CHP’liler farklı yöntemle Adana’da yaptı. Yöntemler farklı amaç aynı” demesinden hemen sonra tutuklandı. CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, “Eren’in babasının, 10 yıl önce mahalle kavgasından dolayı adli bir vakası var, annesi Serap hanımında aynı olayda eşine yardım etme, o kavganın içinde bulunması var. Başka bir şeyi yok’’ dedi.

"Yıldırım 155'i kendisi aramış"

Sümer, şöyle konuştu: ‘’Cuma Akşamı iftardan sonra ailesiyle birlikte yürüyüşe çıkıyor. Yürüyüş sırasında soğan, patates gibi ihtiyaçların TIR’dan indirildiğini görüyor. Gençlik kollarımızdan birçok arkadaşımız hem Büyükşehir hem de Vefa sosyal yardımlaşma grubunda gönüllüler. Eren, kim olduğunu açıklıyor ve yapabileceğimiz bir şey var ise bizde yardımcı olalım? diyor. Vefa grubundaki arkadaş ‘’sizlik bir şey yok, siz bize bir şey soramazsınız uzaklaşın. Biz gereğini yapıyoruz’’ diyorlar. Biraz itişme oluyor, Eren’in ailesi de görüyor ve geliyor. Erenin ailesi ‘’bunda bir şey yok, bizim çocuğumuz da bu işlerde görevli’’ deyince Vefa grubu ‘’ bizi ilgilendirmez’’ diyor. Sivil birisi ben Kaymakam’ım diyor ve silah çekiyor. Eren’in ailesi de kameraya alıyor, görüntülerde de var. Eren Yıldırım 155’i kendisi aramış, böyle bir olay oldu bize de silah çektiler diye. Telefonlarına el konuluyor ve karakola gidiyorlar.

"Eren'in vücudunda morluklar vardı"

Akşam saat 22.00 gibi karakola gittim. Yetkililerle görüştükten sonra bu işin büyütülmesine gerek yok, yanlış anlaşılmıştır dedik. Gece 23.30’a doğru Kaymakam ‘’Eren Yıldırım’dan şikâyetçiyim’’ dedi. Karakola çağrıldıklarında anne, baba ve kardeşinin ifadesini almadılar. Eren’in vücudunda morluklar vardı, büyütmedik göndermedik resimlerini. Silahı çeken Kaymakam’ın koruması ama hala ifadesini bile almadılar. Sadece Eren’in ifadesini aldılar. Olaydan bir gün sonra Cumhurbaşkanı açıklama yaptı, gece tutuklama kararı çıktı, iddianame hazırlanmadı. İddianame dün öğlen hazırlandı. Avukatlara talep edilen görüntüleri vermiyorlar ama bir gün sonra bir basın kuruluşuna veriliyor. Adalet mi bu? Eren’in babası Hüseyin beyin, 10 yıl önce mahalle kavgasından dolayı adli bir vakası var, Annesi Serap hanımında aynı olayda eşine yardım etme, o kavganın içinde bulunması var. Başka bir şeyi yok."

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