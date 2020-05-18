Tutuklanan CHP'li Eren Yıldırım ile görüşme talebine engel!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında adından bahsetmesinin ardından harekete geçilen ve tutuklanan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ı cezaevinde ziyaret etmek isteyen CHP'lilere izin verilmedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Eren Yıldırım ile görüşmek için bakanlığa yapılan başvurunun 'bulaş tehlikesi' gerekçe gösterilerek reddedildiğini açıkladı.

Salıcı, "Eren'le noter katibi görüştü, avukat görüştü bulaş tehlikesi o zaman yoktu da milletvekilleri görüşmek isteyince mi oluştu?" diye sordu.

Ne olmuştu?

Adana'da, Yüreğir Kaymakamlığı'na bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine kimlik sorduğu için yaşanan tartışma sonucu ailesiyle gözaltına alınıp, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, Erdoğan'ın "PKK" benzetmesi üzerine tutuklandı.

Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi çıkarılan Yıldırım, savunmasında olay sırasında kendisinin darp edildiğini ve tartıştığı kişinin kaymakam olduğunu bilmediğini söyleyerek, "Darp öncesinde silahını çekti, mermiyi silahının ağzına verdi. Silahı kardeşimin karnına doğrulttu. Daha sonra ben ne yapıyorsun diye sorduğumda silahı havaya kaldırdı. Ben kaymakamım dedi. O olay yaşandıktan sonra ben kendim 155'i aradım. Polisler geldi" dedi.

Mahkeme "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan Yıldırım hakkında tutuklama kararı verirken, Yıldırım'ın "Aramızda itiş kakış oldu" ifadesini ise tevili ikrar olarak değerlendirdi. Mahkeme kararında Yıldırım'ın koronavirüs salgını sırasında yardımları engellemeye çalıştığını ileri sürerek, "Şüphelinin Yüreğir Kaymakamı ve Kaymakam korumasının üzerine yürüdüğüne dair tanık beyanı dikkate alındığında şüpheli hakkında kuvvetli suç şüphesini varlığını gösteren somut delillerin bulunması…" ifadelerine yer verdi ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağına hükmetti.