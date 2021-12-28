İki kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 43 kişi tutuklandı, 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Adana ve Antalya'da, yılbaşı öncesi, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Adana'da; şüpheli 19 kişiyi yakalamak için harekete geçen ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Antalya'da ise 43 kişi tutuklanırken, 37 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da 19 kişiye gözaltı kararı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenledi. Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskın yapıldı. Baskın yapılan evlerde, özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yapıldı.

Bir adreste ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da 43 kişi tutuklandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu satıcılarına yönelik yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonlarda; 80 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem yapıldı. 37 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 43’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Son dönemde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen operasyonlarda; toplam 216,1 kilogram skunk, 11 kilo 500 gram kubar esrar, 3 kilo 250 gram metamfetamin, 3 kilo 200 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 kilo 800 kök kenevir bitkisi, 300 gram bonzai, 500 gram toz esrar, 150 gram eroin, 100 gram kokain ve 13 adet hassas terazi ele geçirildi.

(DHA-İHA)