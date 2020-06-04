Adana'da taksiye alınmayan kadın, şoföre bıçak çekti, aracın aynalarını kırdı!

Adana'da taksici alkollü olduğu gerekçesiyle taksiye alınmayan S.K isimli kadın, önce sürücüye bıçak çekti ardından aracın aynalarını kırdı.

Adana'da Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, taksi durağına gelen S.K. adlı kadın, taksici Servet Tarhan'a, kendisini eve götürmesini söyledi. Ancak Tarhan, kadını, alkollü olduğu gerekçesiyle aracına almadı.

Taksicinin üstüne yürüdü

Öfkelenen kadın, yanında taşıdığı bıçağı çıkarıp, Tarhan'ın üzerine yürüdü ve iddialara göre, "Beni götüreceksin, yoksa seni öldürürüm" diye tehdit etti. Daha sonra taksiye saldıran S.K., aracın aynalarını kırdı. Taksicilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, S.K.'yi gözaltına aldı.

Taksici şikâyetçi olmadı

Polis merkezinde ifadesi alınan ancak kadından şikâyetçi olmayan Tarhan, "Kadını tanımam etmem. Götürmemi istedi, götürmeyince de aynaları kırdı. Uğraşamam, bu nedenle şikâyetçi olmadım" dedi. (DHA)