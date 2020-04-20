Adana'da sokağa çıkma yasağı biter bitmez, vatandaşlar kebapçılara ve şırdancılara koştu!

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kalmasından dakikalar sonra kendini sokağa atan Adanalılar, soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı.



İçişleri Bakanlığı'nın Adana'nın da dahil olduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta Koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 ve 19 Nisan günlerinde sokağa çıkmayı kısıtlamasıyla kent sessizliğe büründü. Gece yarısı kısıtlamanın kalkmasıyla Adanalılar, kendini sokağa attı. Gece saatlerinde birçok caddede araç yoğunluğu yaşanırken, Adanalılar soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı.





Kebap ve şırdan aşkı herkes tarafından bilinen Adanalılar, iş yerleri önünde sosyal mesafe kuralına uygun olarak sıraya girip, siparişlerini verdi. Bazı vatandaşlar kebap ve şırdan dolmalarını ayak üstü yerken, bazı vatandaşlar ise siparişlerini eve götürmeyi tercih etti.

"Kebap aşkı bitmez"

Müşterilerin yoğun talebiyle karşılaştıklarını belirten kebap salonu işletmecisi İsmail Çalıkıran, işyerini saat 00.00 sıralarında açtıklarını söyledi.



Yasağın bittiği dakikalarda siparişlerin gelmeye başladığını, gelmeye de devam ettiğini aktaran Çalıkıran, "Adana'nın kebap aşkı bitmez diye düşünüyoruz. Biz de bu görevi kendimize kutsal olarak yakıştırdık. Adanalılara hizmet etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.