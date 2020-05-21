Adana'da şırdan ve analı kızlı tescilleniyor

Adana'nın simgesi haline gelen ve aldıkları Coğrafi İşaret Tescil Belgesi ile tescillenen Adana kebabı, Adana şalgamı, Çukurova pamuğu ile Feke tapan bıçağına 15 Temmuz'da Kozan portakalı, Adana karpuzu, Adana bici bici, Adana içli köfte, Adana analı kızlı ve Adana şırdanı da eklenecek ve kentin tescillenmiş ürün sayısı 10’a ulaşacak.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentin birçok kültürel mirası barındırdığına dikkat çekerek, "Şu ana kadar 32 ürün için coğrafi işaret başvurusunda bulunduk. Bu başvurulardan 4’ü sonuçlandı ve ürünlerimiz tescillendi. 6 adet ürünümüz de 15 Temmuz’da alacağımız yeni tescil belgeleriyle tescillenecek ve böylece coğrafi işaretli ürün sayımızı 10’a çıkaracağız." dedi.

Vali Demirtaş, bu ürünlerin yanı sıra 17 ürün için daha müracaat yapıldığını belirtip tescil işlemlerinin hâlâ devam ettiğini sözlerine ekledi. (DHA)