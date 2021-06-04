Adana'da orman yangını: 10 dönümlük alan zarar gördü

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin kısmen kontrol altığı yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Kılbaş Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Adana ve Osmaniye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan 3 helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve personelin müdahale ettiği yangın kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaların devam ettiği bölgede yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.