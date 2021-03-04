Adana'da okulun yıkılan duvarının altında kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana'da 5'inci sınıf öğrencisi Pınar Tutak (12), yüz yüze eğitimin başladığı ilk gün, öğretmenleri ve arkadaşlarını görmek için gittiği mezun olduğu ilkokulda, yıkılan bahçe duvarının altında kalıp hayatını kaybetti.



Olay, 2 Mart günü merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi’ndeki Yeşilyuva İlkokulu'nda meydana geldi. Meryem ve Cuma Tutak çiftinin 5 çocuğundan biri olan 5’inci sınıf öğrencisi Perihan Tutak, yüz yüze eğitimin başladığı ilk gün, arkadaşlarını ve öğretmenlerini görmek için geçen yıl mezun olduğu ilkokula gitti. Burada kardeşleri ve arkadaşlarıyla oyun oynayan Perihan Tutak’ın üzerine bahçe duvarı devrildi. Tutak, duvarın altında kaldı.



Okul yönetiminin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkazın altından çıkarılan küçük Perihan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Perihan Tutak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Küçük çocuğun yakınları gözyaşlarına duvarın yıkılmasında okulun ihmali olduğunu savunarak okul yetkililerinden şikayetçi olurken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.



Perihan Tutak’ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak dün öğlende Buruk Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)



