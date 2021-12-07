Adana'da kadın cinayeti: Osman Hoşça, eşi Fatma Hoşça’yı tüfekle vurarak öldürdü

Adana'nın Kozan ilçesinde, Osman Hoşça (76), eşi Fatma Hoşça'yı (55) tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından Osman Hoşça, eşini öldürdüğü tüfekle yaşamına son verdi. Fatma Hoşça ve Osman Hoşça, ayrı yerlerde toprağa verildi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Kozan ilçesi Ağlıboğaz Mahallesi Altan Sokak'ta meydana geldi. Eşi Fatma Hoşça'ya tüfekle ateş eden Osman Hoşça, ardından da aynı tüfekle intihar etti. Evden gelen silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin sabah saatlerinde, Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alınan cenazeleri Kozan ilçesine getirildi. Eşinden şiddet gördüğü belirtilem Fatma Hoşça'nın, çevresindekilere hayatını kaybettiğinde eşiyle yan yana konulmak istemediğini söylediği öne sürüldü. Hoşça'nın bu vasiyetini duyan çocuklarının isteğiyle Fatma Hoşça ve Osman Hoşça ayrı yerlerde toprağa verildi. (DHA)