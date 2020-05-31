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Yaşam

Adana'da iki grup arasında silahlı çatışma: 2 yaralı

Polis ekipleri kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı

31 Mayıs 2020 00:46

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada iki kişi yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi 49002 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup, sokakta birbirlerini görüp sözlü tartışmaya başladı.

Sözlü tartışmanın birden kavgaya dönüşmesiyle silahlar kullanıldı. Silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Yaralılardan biri özel araçla, diğeri ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

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