Adana'da Hunutlu Termik Santrali faaliyete geçerse 2 bin insan erken ölüm riskiyle karşı karşıya kalacak

Ekolojik dengenin korunması amacıyla faaliyet gösteren Ekosfer Derneği, Adana’nın Yumurtalık ilçesinde yapılmak istenen kömür santralinin faaliyete geçmesi durumunda 2 bin insanın hava kirliliği nedeniyle erken ölüm riskiyle karşı karşıya kalacağını açıkladı.

Çinli ortağı bulanan Hunutlu Termik Santrali 'dev kömür santral'i olarak tarif ediliyor. Ekosfer Derneği'nin firmadan aldığı bilgiye göre inşaatı tamamlandığında santral 500 kişiye iş sağlayacak.

Ancak derneğe göre sıcak mevsimin etkili olduğu Adana’da kömür yerine güneş santrali kurulsa yaklaşık 7 kat daha fazla kişiye iş sağlanabilir.

Güneş panellerinin imalatı da Türkiye’de yapılırsa bu istihdam 11 kata kadar çıkabilir.

2019 yılında elektrik üretiminin yüzde 40’a yakınını kömürden sağlayan Türkiye’de termik santrallerin hava kirliliğinde etkili olduğu biliniyor.

Derneğe göre Adana’nın Yumurtalık ilçesinde yapılmak istenen dev ithal kömür santrali bu sorunları büyütecek. Türkiye yeni santral yapmadan elektrik ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek bir kapasiteye sahip.

Termik santrale karşı şu ana kadar 30 bine yakın imza toplandı.