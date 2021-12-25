Adana’da erkek şiddeti: Ayrıldığı eşini dövüp, yüzünden bıçakladı!

Adana’da, bir süre önce ayrıldığı dini nikâhlı eşi Sara B.’yi (25), demir çubukla dövüp, bıçakla yüzünden yaralayan Serkan Tacirlioğlu (41) tutuklandı.

Olay, 23 Aralık günü saat 03.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Serkan Tacirlioğlu, bir süre önce ayrıldığı dini nikâhlı eşi Suriye uyruklu Sara B.’yi takip etmeye başladı. Tacirlioğlu, bir erkekle otele giren Sara B.'nin peşinden içeri girip, ona saldırdı. Serkan Tacirlioğlu, Sara B.'yi demir sopayla dövüp, yüzünden bıçakladı.

Sara B., can havliyle otelden çıkıp, kaçmak isterken bilincini kaybedip, bayıldı. Sara B.'nin yardımına koşan çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı eşinin başında bir süre bekleyen ve ellerinde kan olduğu görülen Tacirlioğlu, gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Sara B. ise ambulansla hastaneye götürüldü.

Tacirlioğlu’nun polis merkezindeki ifadesinde, “Bir ay önce eşimle ayrıldık. Hareketlerinden şüphelendiğim için olay günü takip ettim. Bardan bir erkekle çıkarken gördüm ve peşinden gittim. Otele girerken çok kızdım” dediği kaydedildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan Tacirlioğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tedaviye alınan Sara B.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.