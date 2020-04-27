Adana’da ekmek dağıtan 3 kişi gözaltına alınıp tutanak tutulmadan bırakıldı

Adana’nın Yüreğir İlçesine bağlı Yunusoğlu mahallesinde 3 kişinin CHP'li büyükşehir belediyesinden gelen ekmekleri vatandaşa dağıttıkları için gözaltına alındığı belirtildi.

Evrensel gazetesinin haberine göre, mahalle esnafından Mevlüt Kaya, cuma günü Adana Büyükşehir Belediyesi'nin mahallede dağıtılmak üzere gönderdiği 3 bin tane ekmeği gönüllü olarak yoksul vatandaşlara ulaştırdıktan bir gün sonra ekmeklerin dağıtımını birlikte yaptığı 3 kişinin evlerinden gözaltına alınarak Doğankent Karakolu'na götürüldüğünü ifade etti.

Kendisinin de gözaltına alınacağının söylendiğini ifade eden Kaya, “Gözaltına alınan 3 arkadaşım belediyenin araması ile serbest bırakıldı. Böylece beni göz altına almadılar. Ancak gözaltı işlemi ile ilgili bir tutanak tutulmadı” dedi.