Adana'da darp ve taciz edilen kadın: Ailemle beni tehdit ediyor, mermi manyağı yapacakmış, ben öldükten sonra hakkımı savunmayın

Adana’da Fide Uyarlar (42), köpeklerini gezdirirken tanışıp, bir süre arkadaşlık yaptığı Gökhan K. (45) hakkında kendisine cinsel saldırıya kalkıştığını, taciz ve şiddetine uğradığını belirterek şikâyetçi oldu.

İstanbul’da bir şirkette genel koordinatör olarak görev yapan Uyarlar, Gökhan K.'nın tacizine maruz kaldığını, günlerce alıkonulduğunu ve kolunun kırıldığını söyledi, şikâyetçi oldu.

Gökhan K. da kendisine tokat attığı için Fide Uyarlar’dan şikâyetçi oldu. Fide Uyarlar, kendisinden uzak durması ve rahatsızlık vermemesi şartıyla Gökhan K. ile uzlaştı.

Gökhan K., 22 Mayıs günü yan daireden balkonuna geçip, Fide Uyarlar’ın evine zorla girdi. Gökhan K. Uyarlar’ı dövdü, cinsel saldırıya kalkıştı. O anlar, Uyarlar’ın evin salonuna yerleştirdiği güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah saatlerinde Gökhan K. evden ayrılınca, Uyarlar elindeki görüntülerle polis merkezine giderek bir kez daha şikayetçi oldu.

Polis şikayet üzerine Gökhan K.’yi evine yaptığı baskında gözaltına aldı. Polis merkezindeki sorgusunun ardından Gökhan K., adliyeye sevk edildi.

Uyarlar şu ifadeleri kullandı:

“Bu bana yaptığı üçüncü darp vakası. Daha önce 1 hafta boyunca evimde beni hapsetti ve telefonlarıma el koydu. Daha sonra 1 ay ortalıktan kaybolmuştu. Uludağ’a gittim, orada düşüp bacağımı kırdım. Evde yürüteçle yürüyordum, gece 00.30’da içkili bir şekilde kapıma geldi. Gece 00.30’dan sabah 06.30’a kadar dövdü ve benimle evleneceksin diyerek zorladı. Bununla iyilikle konuştum tamam sen git, şimdi ailem gelecek dedim ve gitti. 1 hafta sonra benden uzak durması şartıyla uzlaşma imzaladım. Maalesef, bende kalıcı bir iz, yara ya da sakatlık bırakmaz ise içeriye atılmıyormuş. O nedenle ben bu uzlaşmayı imzalamak zorunda kaldım. Ben öldükten sonra hakkımı savunmayın” dedi.

Köpeklerimi öldürmekle tehdit etti. Daha sonra çırılçıplak beni soydu ve tecavüz etmeye ve fotoğraflarımı çekmeye çalıştı. Bunları yaparsan hakkında kullanacağım deyince vazgeçti. Beni ailemle tehdit ediyor, mermi manyağı yapacakmış. Ben öldükten sonra benim hakkımı savunmayın, tek suçum istemiyorum demek. Ben kendimi savunurken tırnakladığım için ben şüpheli o ise mağdurmuş. Bu kişi ruh hastası, seven insan bunu yapmaz. Bu sevgi değil takıntı haline getirmiş. Bu kişi gidecek içeride birkaç ay yatacak daha sonra çıkınca yine gelip beni öldürene kadar uğraşacak. Beni döverken yalvarıyordum, ağzımdan ve burnumdan kan geliyordu öldür beni artık dedim artık. ‘Seni öldürmeyeceğim süründüreceğim’ dedi.” (DHA- İHA)