Adana'da bir evde yapılan operasyonda 700 tarihi eser ele geçirildi

Adana'da Suriye uyruklu bir kişi, Roma, Bizans, Hitit dönemlerine ait olduğu belirtilen yaklaşık 700 tarihi eserle yakalandı.

Adana’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada Roma dönemine ait 250 sikke, Hitit dönemine ait hayvan ve insan figürlü 20 heykel, Roma ve Bizans dönemine ait 420 heykelcik ve obje, tarih eserleri temizlemede kullanılan 167 aparat ele geçirildi. Olayla ilgili Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.