T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adana'da 485 litre sahte içki ele geçirildi

01 Şubat 2022 11:45

Adana'da düzenlenen sahte içti operasyonunda 250 pet şişe ile bidon ve damacanalarda bin 485 litre içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında kentteki çeşitli adreslere baskın yaptı.

Adreslerdeki aramalarda, 250 pet şişe ile bidon ve damacanalarda bin 485 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

adanasahte içki485 litreele geçirildi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24