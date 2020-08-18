Adana'da 38 ton bozuk et ele geçirildi!

Adana'da zabıta, polis ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bir depoya yaptığı ortak operasyonda, 38 ton 920 kilo kokmuş kaçak et ele geçirildi.

Adana’da 155 Polis İmdat hattına gelen ihbarı değerlendiren ekipler, Yüreğir ilçesi Dede Korkut Mahallesi’nde bir depoya operasyon düzenledi.



Emniyet güçleri, Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ve Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ortak düzenlediği operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazır bulunan 38 ton 920 kilo kaynağı belli olamayan et ele geçirildi.

Etler imha edildi

Görevlilerin ağır koku nedeniyle çalışmakta zorlandığı depoda bulunan ve insan sağlığına uygun olmayan etlere el kondu. Etler imha edilmek üzere zabıta araçlarına alınarak depodan çıkarıldı.



İmha edilmek üzere depodan alınan etlerin tek tırnaklı hayvanlara ait olup olmadığı, analiz sonucu belli olacak. (DHA)