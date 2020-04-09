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Gündem

Adana'da 3 kadın sığınma evinden biri kapatıldı

HDP Milletvekili Tülay Hatimoğulları, konuyu Meclis gündemine taşıdı

09 Nisan 2020 13:38

Koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evde kaldığı ve kadına yönelik şiddettin arttığı bu günlerde kadın sığınma evlerinin yetersizliği vurgulanırken Adana'da bulunan 3 kadın sığınma evinden biri kapatıldı. Koruma kararı olmayan ve barınma talebiyle gelen kadınların başvurularının kabul edilmediği belirtildi.

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