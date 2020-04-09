Adana'da 3 kadın sığınma evinden biri kapatıldı

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Adana'da bulunan 3 kadın sığınma evinden birinin kapatılmasını Meclis'e taşıdı. Kadına yönelik erkek şiddetinin arttığı salgın koşullarında Türkiye'de 11 Mart-31 Mart günlerinde 18'i kendi evinde olmak üzere 21 kadının katledildiğini hatırlatan Hatımoğulları, "Koronavirüs salgını ile baş etmeye çalışıldığı, kadınların evlerinde kalmak zorunda olduğu bu süreçte erkek şiddeti ile etkin mücadele yolları bulunmalıdır" dedi.

Adana'da üç sığınağın toplam hizmet verme kapasitesinin 70 kadınla sınırlı olduğunu kaydeden Hatımoğulları, "Yerelden aldığımız bilgiye göre Covid-19 salgın süreci ile Adana Merkez'de bulunan sığınaklardan birisi kapatılmıştır. Şu anda barınma talebiyle gelen ve 6284 Sayılı Kanuna göre tedbiri bulunmayanlar kabul edilmemekte, kabulü sağlananlar ise sadece şiddete maruz kalması nedeniyle tedbir kararı bulunanlar" dedi.

"Erkek şiddetinin tırmandığı bir dönemde neden kapatıldı?"

Hatımoğulları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanıtlaması için şu soruları yöneltti:

Adana'daki toplam kapasitesi halihazırda oldukça sınırlı olan sığınaklardan biri, erkek şidddetinin tırmandığı böylesi bir süreçte neden kapatılmıştır?

Adana'da şu anda sığınaklarda kaç kadın kalabilmektedir? Kapasite doluluk oranı nedir?

Adana'da ve tüm Türkiye'de sığınak ve acil barınma ihtiyaçları için kapasite artırılması sağlanacak mıdır? Sığınaklara kabul koşullarını kolaylaştırmak için ve kadınların korunmasız olduğu hissini ortadan kaldıracak adımlar atılacak mıdır?

Adana'da aradığımızda bilgi almakta zorlandığımız ŞÖNİM'in çalışma koşulları nedir? ŞÖNİM'in 7/24 telefonla ve online olarak sosyal, psikolojik ve hukuki destek vermesi için adım atılacak mıdır? Bunun için ek istihdam yaratılarak vardiyalar halinde çalışılması sağlanacak mıdır?

Sığınaklara gelen kadınlara kovid-19 testi yapılmakta mıdır ve 14 gün karantina uygulanmakta mıdır? Sığınakta çalışanların düzenli kontrolü yapılmakta mıdır?

Alo 183 Acil Yardım Hattının sadece kadına yönelik şiddet konusunda kadın uzmanlar tarafından destek vermesi ve kapasitesinin artırılması için Bakanlığınızca çalışmalar başlatılmış mıdır?

Barınma talebinde bulunan kadınların kalmaları için sağlıklı koşulların sağlandığı alanlar sağlanacak mıdır? Bu konuda hangi çalışmalar yapılmaktadır? 6284 Sayılı Kanuna göre tedbiri bulunmayan ancak şiddet yaşayan kadınların can güvenliğini sağlamak üzere harekete geçilecek midir?