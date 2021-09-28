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Adana'da 263 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi

28 Eylül 2021 10:57

Adana'da bir makaron fabrikası ve depolarında yapılan aramada 263 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesinde bulunan bir makaron fabrikası ve depolarında yapılan aramada; 263 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Ele geçirilen makaron miktarı, Adana Emniyeti tarafından geçtiğimiz Ağustos ayında tek seferde en büyük yakalama olan 105 milyon 700 bin makaron sayısı ile 2020 yılında tüm Türkiye’de yakalanan 250 milyon makaron sayısını geçerek rekor kırdı.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, adli tahkikat başlatıldı.

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