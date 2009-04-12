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Yaşam

Adana cezada ikiye katladı!

Adana'da yazılan trafik cezalarının Türkiye ortalamasının iki katından fazla olduğu soru önergesiyle ortaya çıktı

12 Nisan 2009 03:00

Adana'da yazılan trafik cezalarının Türkiye ortalamasının iki katından fazla olduğu soru önergesiyle ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un yazılı soru önergesine verdiği yanıtla, Adana'da yazılan trafik cezalarının Türkiye ortalamasının 2 katından fazla olduğu ortaya çıktı.

MHP Milletvekili Tankut'un, Adana'da özellikle 2008 yılı sonlarında ceza kesmek için trafik kontrollerinin yoğunlaştırıldığı yönündeki iddialar üzerine verdiği soru önergesini yanıtlayan Bakan Atalay; Adana'da 2007 yılında 168 bin 222, 2008 yılında ise 252 bin 242 trafik cezası uygulandığını bildirdi. Bakan Atalay, bir yılda ceza tutanaklarında yüzde 50’yi bulan bu artışı, trafiğe yeni kaydolan araç sayısındaki artışa bağladı.

Bakan Atalay'ın verdiği yanıtı değerlendiren MHP Milletvekili Tankut, TÜİK'in verilerine göre Adana'da Aralık 2007'de motosiklet, traktör ve iş makinesi dahil toplam 381 bin 926 araç olduğunu, 2008 Aralık ayında bu sayının yüzde 6’lık artışla 404 bin 812’ye ulaştığını, Bakan'ın gerekçesinin haklı olmadığını belirterek şunları söyledi:
“2007 yılında bütün Türkiye’de 7 milyon 78 bin 579 adet ceza işlemi uygulanırken, 2008 yılında bu sayı 8 milyon 612 bin 983’e çıkmış. Artış oranı yüzde 21.5. Adana'daki artış ülke ortalamasının iki katından daha fazla. Adana'daki araç sayısı artışından da 8 kat fazla. Adana'daki sürücülerimizin trafikteki davranışları birden yüzde 50 sapma gösteremeyeceğine göre hemşerilerimiz dolaylı vergi kuşkusunda haklı görünüyor. Adana'ya ceza kesme uygulamasındaki yoğunluk bir yerlerden talimatlı mıdır, bilmiyoruz; ama sayın Bakan'ın cevabı tatminden uzaktır.”(DHA)

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