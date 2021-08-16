Adana Ceyhan'da cemevinin dış cephesi tahrip edildi

Adana’nın Ceyhan ilçesindeki Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Bahadır Odabaşı, vakfa ait cemevi binasının dış cephesinin tahrip edildiğini belirterek saldırıyı kınadı. Odabaşı, 2019 yılında Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve vakfa devredilen cemevine sürekli saldırılar yapıldığını söyledi.

Cemevinin dış cephesine ve ahşap oturma gruplarına iki yıl önce de zarar verildiğini ve Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından onarıldığını belirten Odabaşı, “Onarım yapıldı ama saldırıların ardı arkası kesilmedi. Kasıtlı yapılan saldırılar üzerine güvenlik kameralar takılıp, tel örgülerle güvenlik önlemi arttırıldı. Tüm bu önlemlere rağmen saldırılar devam ediyor. Bir hafta önce binayı kaplayan mermerler yine saldırı sonucu kırıldı” dedi.

"Defalarca şikayetçi olduk sonuç alamadık"

Saldırıları şiddetle kınadığını belirten Bahadır Odabaşı, şunları kaydetti:

“Ceyhan’da yaşayan binlerce Alevi vatandaşlarımızın bir cemevi hayali vardı ve bu gerçekleşti. Ancak kendini bilmez bazı vatan haini ve devlet düşmanı şahıs veya şahıslar, daha açılır açılmaz cemevine zarar vermeye ve tahribat oluşturmaya başladılar. Tekrarlayan saldırılar üzerine vakıf olarak Ceyhan Cumhuriyet Savcılığı’na ve Ceyhan Emniyet Müdürlüğü’ne şikayette bulunduk. Ancak sonuç alamadık.

Buradan gerek Cumhurbaşkanı’mıza gerekse İçişleri Bakanı’ma seslenmek istiyorum; cemevimize yapılan zarar ve tahribat her geçen gün artmaktadır. Bu konuda acil bir önlem alınmasını istiyor ve suçluların derhal yakalanarak hukuk önünde cezalandırılmasını ve de acilen geceleri cemevimizin güvenliğinin sağlanmasını talep ediyoruz.” (ANKA)

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