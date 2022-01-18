Adana Büyükşehir Belediyesi’nin metro yapımına onay verilmedi

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Adana Metrosu 2. Etabı’na Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onay verilmedi.

Adana'da şu an tek hat üzerinde olan ve kent ulaşımını karşılamada yetersiz kalan metronun 2. Etabı için CHP'li Büyükşehir belediye Başkanı Zeydan Karalar ve ekibi projeyi hazırladı. Projenin hazırlanması süreci de Cumhurbaşkanlığı Strateji Ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine bürokratlarıyla birlikte yürütüldü.

Sözcü'den Mehmet Serbes'in haberine göre, bu süreçte ilgili kurumların şifahi onay ve takdirlerinin alındığı bildirildi. Adana şehir içi trafiğini rahatlatacak 2. Etap projenin onaylanmasını beklerken 2022 yılı yatırım programına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının Resmi Gazete'de yayınlanması ile Adana 2. Etap Hafif Raylı Sistem (HRS) projesinin, bu programda yer almadığı öğrenildi.

"Niye onaylanmadığını bilmiyoruz"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Metronun 2. Etabının Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmamasının kendilerinde hayal kırıklığı yarattığını belirterek, “Adana trafiği metrosuz çözülmez. Bu 2. Etabın yapılması gerek. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın bunu onaylamasını bekliyorduk ancak onaylanmadı. Niye onaylanmadığını bilmiyoruz, öğreneceğiz, bir eksiğimiz gediğimiz varsa eksikliğini gidereceğiz. Bu benim meselem değil bütün Adana'nın meselesidir. Yeniden onaya göndereceğiz” dedi.