Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'den Kerkük ve Musul için plaka

ADANA, (DHA) - ADANA Büyükşehir Belediyesi Başkanı MHP\'li Hüseyin Sözlü, Kerkük ve Musul için araç plakası hazırlatıp, sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin \"81 Düzce\'den sonra 82 Kerkük ve 83 Musul\" açıklamasının ardından, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü de \'82 HZ 001\' ve \'83 HS 001\' araç plakaları hazırlattı. Başkan Sözlü\'nün sosyal medya hesaplarından, \'Plakalarımız hazır. 82 Kerkük, 83 Musul\' notuyla paylaştığı plakalar, binlerce beğeni aldı. Takipçilerinin çoğu Sözlü\'nün bu paylaşımını desteklerken, bazı takipçiler ise tepki gösterdi.

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