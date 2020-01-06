Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ve Güler Sabancı arasında TEMSA görüşmesi 

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, konkordato ilan eden TEMSA’nın eski sahibi Güler Sabancı ile görüştü.

Karalar, Sabancı’nın satın almak için net bir ifade kullanmadığını belirtti. Karalar’ın aktardığına göre, Sabancı, “Sattığımız yerlerin çalışmasını isteriz” dediğini aktardı.

Sözcü’den Can Mumay’ın haberine göre, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı kendileri için önemli olanın TEMSA'nın çalışması olduğunu ifade ederken “Sahiplik bizim için birinci derecede önemli değil önemli olan TEMSA'nın tam kapasite çalışması” diye konuştu.

TEMSA'nın bir dünya markası olduğunun altını çizen Karalar sorunun çözülmesi için Ankara nezdinde de temasları olduğunu söyledi.

TEMSA konkordato ilan etmişti

Türkiye’nin önde gelen otobüs üreticilerinden TEMSA, mali borçları nedeniyle 10 Aralık'ta üretimi durdurma kararı almıştı. Üretimin durdurulmasının ardından, şirketin vadesi dolan kredi ve teminatlarını ödenmediği gerekçesiyle TEMSA'ya bankalardan haciz başlatılmıştı. TEMSA'nın yaklaşık 200 milyon dolar civarındaki borcu olduğu biliniyor. Bankalar tarafından başlatılan haciz işlemleri sonrası yapılan görüşmeler sonucunda konkordato da ilan edilmesi kararı alındı.

İsviçreli fon satın almıştı

Sabancı Holding, TEMSA Ulaşım Araçları'ndaki sahip olduğu hissenin tamamını mayıs ayında 182.7 milyon liraya İsviçre merkezli True Value Capital Partners isimli fon şirketine satmıştı. Satış anlaşmasına göre 825 milyon TL şirket değeri üzerinden, borç ve nakit düzeltmeleri yapıldıktan sonra 375 milyon TL hisse değeri karşılığında devir gerçekleştirilmişti.

1968 yılında kurulan ve 1987'den beri Adana'da faaliyetleri sürdüren TEMSA, yılda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretiyor. 3 bini çalışanı olan şirket, Türkiye dışında, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya gibi önde gelen ekonomilerdeki önemli pazar payıyla dünya çapında 70'e yakın ülkede faaliyet gösteriyor.