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Politika

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye 5 yıl hapis

Hüseyin Sözlü, Ceyhan Belediye Başkanlığı dönemindeki bir ihale usulsüzlüğü nedeniyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

21 Şubat 2017 23:27

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, Ceyhan Belediye Başkanlığı döneminde 'ihaleye fesat karıştırıp rüşvet aldığı' iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hüseyin Sözlü'nün Ceyhan Belediye Başkanlığı döneminde bazı sokak ve caddelerin parke taşı ihalesinde, iş tamamlanmamasına rağmen tüm ödemeleri yaptığı ve eksik kalan işi de Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra ASKİ kanalıyla tamamlatmaya çalıştığı iddiası ile açılan davada, bilirkişi heyeti yaklaşık 3 milyon liralık kamu zararının oluştuğuna yönelik rapor hazırladı.

 

Yurt dışı yasağı konuldu

 

Nöbetçi mahkemenin yurt dışı yasağı koyduğu Sözlü için savcılık 'Edimin ifasına fesat karıştırmak ve rüşvet almak' suçlamasıyla 19 yıla kadar hapsini istedi. Aralarında belediye çalışanı, firma yetkililerinin de olduğu diğer 14 sanık hakkında ise aynı suçlardan 7 ile 19 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

 

Rüşvet suçundan beraat etti

 

Davanın bugün yapılan duruşmasına katılan Başkan Sözlü suçsuz olduğunu savundu. Mahkeme heyeti Sözlü'ye ihale usulsüzlüğünden 5 yıl hapis cezasına çaptırırken, rüşvet suçundan beraatını kararlaştırdı. Diğer sanıklar da 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemenin kararının Yargıtay'da onanması durumunda Hüseyin Sözlü çarptırıldığı cezayı çekecek.

 

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