Adana Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında tutuklama talebi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü'nün, Ceyhan İlçe Belediye Başkanlığı döneminde 'İhaleye fesat karıştırıp rüşvet aldığı' iddiasıyla yargılandığı mahkemede, duruşma savcısı mütalaasını verdi. Savcı, Sözlü'nün 'edimin ifasına fesat karıştırma ve rüşvet suçlarından 19 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını' talep ederken, mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

BirGün’de yer alan habere göre, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne 24 Kasım 2014'te 'Vatanını ve Adana'yı seven bir devlet memuru' rumuzuyla isimsiz ihbar mektubu gönderildi.

Mektupta, Hüseyin Sözlü'nün Ceyhan Belediye Başkanlığı döneminde bazı sokak ve caddelerin parke taşı ihalesinde, iş tamamlanmamasına rağmen tüm ödemeleri yaptığı ve eksik kalan işi de Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra ASKİ kanalıyla tamamlatmaya çalıştığı iddia edildi. İddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Ceyhan'a giden polis ekipleri söz konusu mahallelerde inceleme yaptı. Polis, yaptığı fiziki tespitlerde ihaleye konu olan ve bitmiş olması gereken yerlerin bazılarının tamamlanmadığını, bazılarında ise çalışmanın devam ettiğini belirledi. Bilirkişi heyeti de yaklaşık 3 milyon TL'lik kamu zararının oluştuğuna yönelik rapor hazırladı.

Sözlü'ye yurt dışı çıkış yasağı

Soruşturma aşamasında savunması alınan Hüseyin Sözlü'ye nöbetçi mahkeme, yurt dışı çıkış yasağı koydu. Savcı, Hüseyin Sözlü hakkında, 'Edimin ifasına fesat karıştırmak ve rüşvet almak' suçlamasıyla 19 yıla kadar hapis cezası, aralarında belediye çalışanı, firma yetkililerinin de olduğu diğer 14 sanık hakkında ise aynı suçlardan 7 ile 19 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle Adana 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Davanın ilk duruşmasında savunma yapan Hüseyin Sözlü ile diğer sanıklar suçlamaları kabul etmedi.

Ceyhan Belediye Başkanı ifade verdi

Davanın bugün görülen 3'üncü celsesine Başkan Sözlü katılmazken, sanık avukatları duruşmada hazır bulundu. Tanık olarak ifade veren AK Parti'den ihraç edilen Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk, belediye başkanı seçildikten sonra kendinden önceki dönemden bazı işlerin bitirilmediği halde ödemelerinin yapıldığı yönünde duyumlar aldığını belirterek, şunları söyledi:

"Bunun üzerine belediye personelinden oluşan 4 kişilik bir ekip oluşturdum. Bu ekip araştırma yaptıktan sonra bir rapor hazırladı. İhalenin tamamının yerine getirilmediği ve 2 milyon liralık eksik iş olduğu belirlendi. İhaleyi alan firma sahibi ile görüşme yaparak eksik kalan işi tamamlamalarını, yoksa hukuki süreç başlatacağımı söyledim. Büyükşehir yasası değiştikten sonra bu bölge bizim yetki alanımızdan çıktı. Daha sonra o bölgede eksik kalan işlerin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını öğrendim."

Savcı, Sözlü'nün tutuklanmasını istedi

DHA'da yer alan habere göre, duruşma savcısı, araştırılmasını istediği başka hususun kalmadığını belirterek mütalaasını verdi. Savcı, Hüseyin Sözlü'nün 'edimin ifasına fesat karıştırmak ve rüşvet alma suçlarını işlediğinin delillerle sabit olduğunu' kaydederek, sadece Sözlü'nün 19 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını talep etti. Diğer 14 sanık hakkında da 7 ile 19 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi

Sanık avukatları, soruşturmanın tamamlanmadığını belirterek, eksik kalan tanıkların dinlenmesini ve dosyada bulunan 4 farklı raporun çelişkililerinin giderilmesini istedi. Dosyadaki eksikliklerin tamamlanmadan karar verilmesinin doğru olmadığını belirten avukatlar savcının mütalaasına katılmadı.

Eksik tanıklar dinlenecek

Mahkeme heyeti, eksik kalan tanıkların dinlenmesi ve aynı konu ile ilgili Ceyhan Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam eden dava dosyasında bulunan bilirkişi raporunun istenmesine ve sanıklar hakkında verilen adli kontrollerin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.