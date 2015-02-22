Adana Belediyesi'nden 'Ermeni Diasporası' talimatı; Starbucks'lara Türk bayrağı asıldı!

Los Angeles’taki Starbucks'lardan Ermeni vatandaşların baskısıyla Türk bayraklı posterlerin kaldırıldığı iddia edilen kahve zincirine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün talimatı üzerine, zabıta ekipleri, kentin çok sayıda noktasında faaliyet gösteren Starbucks Kafe’lere Türk bayrağı astı. Zabıta ekipleri, Real M1 Tepe Alışveriş Merkezi, Optimum Alışveriş Merkezi, Turgut Özal Bulvarı, Kenan Evren Bulvarı gibi noktalarda faaliyet gösteren Starbucks Kafe’lerin en görünen noktasına Türk bayrağı astı.

Starbucks zincirinin Türkiye’de ve Adana’da da çok sayıda şubesi bulunduğunu hatırlatan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, bayrak asma olayını şu sözlerle savundu:

“Her yıl olduğu gibi, bu yıl da 24 Nisan’da, ülkemize ve Türk milletine yönelik haksız suçlamalarda bulunmaya hazırlanan Ermeni Diasporası, Los Angeles’ta yaşayan kalabalık Ermeni nüfusunun yapabileceği baskıyı kullanarak, bu şehirdeki Starbucks’lardan bayrağımızın yer aldığı posterleri kaldırtmıştır. Ermenilerin tepkisini kabul ederek bu haksızlığa ortak olunmasını da doğru bulmuyoruz. Bu yıl 24 Nisan’da, Ermeni Diasporası, Türk milletine ve Türkiye’ye karşı her zaman olduğundan daha fazla saldırıda bulunacaktır. Sözde Ermeni soykırımının 100. yılı olarak gördükleri bu yılda, işe böyle bir bayrak kaldırma kampanyasıyla başladılar. Biz de Adana’da faaliyet gösteren Sturbucks şubelerine şanlı Türk bayrağımızı asarak, bu saldırıya karşılık verdik. Bayrağımız bizim için kutsaldır ve bu ülkemizin her noktasında, sonsuza kadar dalgalanacaktır.”