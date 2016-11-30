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BBC Türkçe

Adana Belediye Başkanı: Yangın merdivenini açamadıklarını görüyoruz

Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan yangında 11 çocuk ve bir görevlinin hayatını kaybettiği kız öğrenci yurduna giden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, yangın merdivenine yönelen öğrencilerin merdiveni açamadıklarını belirtti. Başbakan Yardımc

30 Kasım 2016 16:13

Adana'nın Aladağ ilçesindeki kız öğrenci yurdunda çıkan yandında 11 çocuk ve bir görevli hayatını kaybetti.

Olay yerine giden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, yangın merdivenine yönelen öğrencilerin merdiveni açamadıklarını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ise, "Bize verilen bilgiler, yangın kapısının kilitli olmadığı yönünde" dedi.

Çocuğu yurtta kalan bir veli de ilçedeki devlet yurdunun yıkılıp çocukların "Süleymancılar" cemaatine ait olduğu söylenen bu yurda yerleştirildiğini söyledi.

Yangında hayatını kaybeden sekizinci sınıf öğrencisi Zeliha Avcı'nın babası Mustafa Avcı da BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada "Kızım Zeliha 8'inci sınıftaydı. 13-14 yaşındaydı. Dördüncü sınıfa kadar köyde okudu. Sonra bir yurda verdik. Ama o yurdu yıktılar. Sonra Süleymancıların yurdunda kalıyordu. Memnun değildik ama mecbur kaldık buraya vermeye. Başka yurt yok Aladağ'da" dedi.

6 kişi gözaltına alındı.
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