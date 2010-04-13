T24 LogoT24 Logo
Politika

Adana Belediye Başkanı kurayla seçildi

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, başkan vekilliğine kurayla AK Parti adayı Mahmut Çelikcan'ı seçti.

13 Nisan 2010 03:00

T24 - Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, başkan vekilliğine kurayla AK Parti adayı Mahmut Çelikcan'ı seçti.

Aytaç Durak'ın, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmasının ardından toplanan Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde, belediye başkan vekilini seçmek üzere yaptığı dördüncü oturumda başkan vekilliğine kurayla AKP adayı Mahmut Çelikcan'ı seçti.

AKP ve MHP belediye başkan vekili adayları aynı sayıda oy aldığı için seçim sonucu kura ile belirlendi.

Büyükşehir Belediye Meclisi bugün, Adana Valiliği’nin çağrısıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 45. Maddesi gereğince meclis birinci başkanvekili Mustafa Tuncel'in başkanlığında toplanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24