Adana Belediye Başkanı kurayla seçildi

T24 - Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, başkan vekilliğine kurayla AK Parti adayı Mahmut Çelikcan'ı seçti.



Aytaç Durak'ın, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmasının ardından toplanan Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde, belediye başkan vekilini seçmek üzere yaptığı dördüncü oturumda başkan vekilliğine kurayla AKP adayı Mahmut Çelikcan'ı seçti.



AKP ve MHP belediye başkan vekili adayları aynı sayıda oy aldığı için seçim sonucu kura ile belirlendi.



Büyükşehir Belediye Meclisi bugün, Adana Valiliği’nin çağrısıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 45. Maddesi gereğince meclis birinci başkanvekili Mustafa Tuncel'in başkanlığında toplanmıştı.