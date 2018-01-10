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Adana Başsavcılığından 'evlatlık' soruşturması

ADANA, (DHA)- ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı Türk çocukların İncirlik Üssü'nde görevli ABD'li subaylara para karşılığı evlatlık olarak verildiğine yönelik iddiaların ardından soruşturma açıldığını duyurdu

10 Ocak 2018 19:36

ADANA, (DHA)- ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı Türk çocukların İncirlik Üssü\'nde görevli ABD\'li subaylara para karşılığı evlatlık olarak verildiğine yönelik iddiaların ardından soruşturma açıldığını duyurdu.
Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan basın açıklamasında, şunlara yer verildi:
\"Adana İncirlik Hava Üssü’nde çalışan bazı ABD’li askerlerin yaygın olarak 1980-1990 yılları arasında para karşılığı bebek satın aldıkları ve yurt dışına götürdükleri yönünde iddiaların basın yayın organlarında haber olarak yer alması ihbar kabul edilerek resen soruşturma başlatılmıştır. ‘Soybağını Değiştirmek’, ‘Resmi Belgede Sahtecilik’ ve ‘Göçmen Kaçakçılığı’ suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne yazılı talimat verilmiştir. Talimatta söz konusu haberlerde adı geçen kişilere ulaşılarak olay mağdurlarının araştırılıp tespit edilmesi istenmiştir. Şikayet ve delillerin toplanması için mağdurların ifadelerinin alınması istenilen yazıda ayrıca bebeklerini satan, bebek satın alan, bebek alım satımına aracılık yapan şahısların tespit edilerek ‘şüpheli’ sıfatıyla yukarıda belirtilen suçlardan savunmalarının alınması yönünde talimat verilmiştir.\"

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