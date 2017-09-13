T24 LogoT24 Logo
Spor

Adana ASKİ-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 58-70

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) SALON: Kadir Has HAKEMLER: Murat Tunç (xx), Umut Ergün (xx), Cemil Uygul (xx) ADANA ASKİ: Ceyda (x) 4, Ezgi (xxx) 16, Lucie Melek (xx) 11, Rana (x) 11, Yağmur (x), Öykü (x), Melike (x), Nazli Bircan (xxx) 16 MERSİN BÜYÜKŞEHİR

13 Eylül 2017 20:02

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Murat Tunç (xx), Umut Ergün (xx), Cemil Uygul (xx)
ADANA ASKİ: Ceyda (x) 4, Ezgi (xxx) 16, Lucie Melek (xx) 11, Rana (x) 11, Yağmur (x), Öykü (x), Melike (x), Nazli Bircan (xxx) 16
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Deniz (xx) 10, Gazic (xx) 16, Tuğba (x) 2, Gülşah (x) 5, Aysun (x) 4, Betül (x) 3, Gizem (x) 4, Sasa (x) 16, Rachel (x) 8, Tuğba (x) 2
1\'inci PERİYOT: 6-17
2\'inci PERİYOT: 32-41
3\'üncü PERİYOT: 42-59

ERCİYES Cup\'ta Mersin Büyükşehir Belediyespor, Adana ASKİ\'yi yendi: 70-58.
BİLYONER.COM Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Agü Spor ev sahipliğinde yapılan Erciyes Cup açılış maçında Adana ASKİ ile karşılaşan Mersin Büyükşehir Belediye ilk periyodu 11 sayı farkla önde tamamladı (6-17). İkinci periyotta atılan karşılıklı sayılarla fark 9 sayıda kaldı (32-41). Üçüncü periyotta farkı açan Mersin takımı son periyoda 17 sayı farkla önde başladı. Son periyotta farkı kapatamayan Adana Aski, turnuvaya yenilgi ile başladı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAPLANKAYSERİ DHA SALON Kadir Has HAKEMLER Murat TunçUmut ErgünCemil UygulASKİ CeydaEzgiLucie MelekRanaYağmurMelikeNazli BircanBÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR DenizGazicTuğbaGülşahAysunBetülGizemSasaRachel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24