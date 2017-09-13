Adana ASKİ-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 58-70

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Murat Tunç (xx), Umut Ergün (xx), Cemil Uygul (xx)

ADANA ASKİ: Ceyda (x) 4, Ezgi (xxx) 16, Lucie Melek (xx) 11, Rana (x) 11, Yağmur (x), Öykü (x), Melike (x), Nazli Bircan (xxx) 16

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Deniz (xx) 10, Gazic (xx) 16, Tuğba (x) 2, Gülşah (x) 5, Aysun (x) 4, Betül (x) 3, Gizem (x) 4, Sasa (x) 16, Rachel (x) 8, Tuğba (x) 2

1\'inci PERİYOT: 6-17

2\'inci PERİYOT: 32-41

3\'üncü PERİYOT: 42-59

ERCİYES Cup\'ta Mersin Büyükşehir Belediyespor, Adana ASKİ\'yi yendi: 70-58.

BİLYONER.COM Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Agü Spor ev sahipliğinde yapılan Erciyes Cup açılış maçında Adana ASKİ ile karşılaşan Mersin Büyükşehir Belediye ilk periyodu 11 sayı farkla önde tamamladı (6-17). İkinci periyotta atılan karşılıklı sayılarla fark 9 sayıda kaldı (32-41). Üçüncü periyotta farkı açan Mersin takımı son periyoda 17 sayı farkla önde başladı. Son periyotta farkı kapatamayan Adana Aski, turnuvaya yenilgi ile başladı.

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