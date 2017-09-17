Adana Adliyesi'nde AGO’da 78 ifade alındı, süre 45 dakikaya indi

ADANA, (DHA) - ADANA Adliyesi\'nde kurulan Adli Görüşme Odaları\'nda (AGO) bugüne kadar 78 kağdurun ifadeleri alınırken ortalama ifade süresi de 45 dakikaya kadar indi. Bu rakamla Adana AGO, uygulamalarında Türkiye\'de ilk sırada yer aldı.

Türkiye genelinde 26 ildeki 31 adliyede suç mağduru çocuk ile kadınların ifade ve beyanlarının alınması sırasında kendilerini daha iyi hissetmeleri amacıyla kurulan AGO ile ilgili Adana\'da \'Tanıtım ve Değerlendirme Toplantısı\' düzenlendi. Adana Göltepe Eğitim Tesislerinde düzenlenen toplantıya Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanı Muhittin Özdemir, UNICEF temsilcileri, bu alanda görev yapan hakim ve Cumhuriyet Savcıları, avukatlar, akademisyenler, psikolog, sosyal hizmet uzmanları ve pedagoglar katıldı.

MAĞDURLARIN KORUNMASI TEMEL HEDEF

Toplantının açılış konuşmasını yapan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, ilk uygulaması Adana Adliyesi\'nde gerçekleşen AGO ile suç mağduru çocuk ve kadınların ikincil mağduriyet ve travmaların engellendiğini söyledi. Adana Adliyesi AGO’da, 162 adli görüşme randevusu talep edildiğini kaydeden Yeldan, \"Bugüne kadar 78 mağdur ile görüşme başarılı şekilde sağlanmıştır. Gerçekleştirilen görüşmelerin süresi, psikolog ve mağdur ön görüşmesi dahilolmak üzere 45 dakikaya kadar inmiştir. Böylelikle mağdurların saatlerce adliye koridorlarında örselenmeleri engellenmiştir. Hedefimiz mağdurların korunması, ikincil mağduriyet yaşamalarının önlenmesi ve adalete erişimin güçlenmesidir\" dedi.

ADANA ÇOK İYİ BİR ÖRNEK

Daha sonra söz alan Muhittin Özdemir ise, AGO\'ların yaşanan ağır travmaların ve mağduriyetlerin sonuçlarını ortadan kaldırmaya yönelik olarak yapılan hizmetlerin devamı niteliğinde olduğunu vurguladı. AGO uygulamasına Adana’nın katkısının üst düzeyde olduğunu kaydeden Özdemir, \"Adli Görüşme Odaları, vatandaşa verilen değerin göstergesi. Adana Adliyesi de yaptığı uygulamalarla vatandaşa verdiği değeri gösteriyor. Hakimlerimiz, ağır ceza başkanlarımız çok sayıda ifade aldı, bu süre ortalama 45 dakikaya kadar düştü. Adana’da yapılan görüşmeler, bu hizmetin ne kadar gerekli olduğunu ortaya koyuyor. Adana, tüm adliyelere çok iyi bir örnek. Adana’nın plakası 01, uygulamada da birinci sırada yer aldı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Toplantıda daha sonra Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cumali Tülü, UNICEF Çocuk Koruma Sorumlusu Göktan Koçyıldırım ve Çukurova Üniversitesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Gonca Çelik birer sunum yaptı.



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