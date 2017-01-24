Adana Adliyesi yanında çatışma; 2'si ağır 4 yaralı

Adana Adliyesi yanında bulunan parkta silahlı çatışma çıktı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Çatışmanın amca çocukları oldukları öğrenilen 2 grup arasında yaşandığı öğrenildi. Çatışmada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Adana'da adliye yanındaki parkta kuzenler arasında çıkan silahlı çatışmada 2'si ağır 4 kişi yaralandı, polis havaya ateş açınca çevrede büyük bir panik yaşandı.Olay, saat 10.30 sıralarında Adana Adliye Binası yanında bulunan İnönü Parkı'nda meydana geldi. Amca çocukları oldukları öğrenilen 2 grup arasında tartışma çıktı. Silahların ateşlenmesiyle parkta bulunan vatandaşlar kaçışmaya başlarken bölgede bulunan polis ekipleri olaya müdahale etti. Havaya silahla ateş açan polis çatışan tarafları yakaladı.Çıkan çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 kişi vücutlarına isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken şüpheliler gözaltına alındı.

Çatışmadan ilk görüntüler:

Duruşmadan çıkıp çay bahçesine oturdular

İddialara göre 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bir anlaşmazlıktan dolayı duruşması olan Yusuf Demircan ile amca çocukları sabah Adana Adliyesi'ne geldi. Duruşma sonrası taraflar adliyeden çıkıp İnönü Parkı'ndaki çay bahçesine oturdu. Burada grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar pompalı tüfek ve tabanca kullanınca 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Silah sesleri üzerine adliyede görevli polisler olay yerine gelerek kavgaya müdahale etti. Kanlar içinde kalan şahıslara ilk müdahaleyi polis yapıp ambulans çağırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda yaralananlar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Bu arada, iki taraf birbirine tekrar saldırdı. Polis bunun üzerine çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Yaralı bir kişinin ise sürekli telefonda görüşmesi dikkat çekti.







