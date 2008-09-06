A'dan Z'ye sonbahar

Okullar açıldı, demek ki gardıropları sonbahar-kış sezonuna hazırlamanın zamanı geldi. Yeni gelen mevsim için alışverişe çıkmadan önce, işte sezonun ABC'si.....



Aksesuar

Sonbahar-kış, aksesuarlarınızı konuşturma zamanı! Özellikle büyük taşlı kolyeler, yeni sezonda çok moda. Ne giyerseniz giyin, büyük taşlı kolyenizi takmadan sokağa çıkmayın. Hatta boynunuzun taşıyabildiği ölçüde, sıra sıra birden fazla kolye de takabilirsiniz.



Büyük Çanta

Küçük el çantalarına sığmaya çalışırken çantalar tekrar büyüdü ve artık rahatız. Omuza takılan ya da uzun saplı çantalarda timsah derisi gibi özel derileri de tercih edebilirsiniz. Tabii bütçeniz el verdiği kadar...



Canlı Renkler

Yeni sezonda uzaktan fark edilmeye hazır olun. Kırmızı, turuncu ya da mor fark etmez ama capcanlı tonlarla sonbaharın gri havasının renkleneceğine hiç şüphe yok. Ayrıca baştan aşağıya bu canlı renklere bürünmeye de korkmayın. İlk tercihiniz ise kırmızıdan yana olsun.



Çiçek

Sonbahar-kış günlerini çiçek bahçesine döndürmeye hazır olun. Çiçek desenlerinin ne kadar gerçekçi olduğunu görünce şaşıracaksınız. İri çiçek desenleri dışında dallar ve tomurcuklar da desen olarak göze çarpıyor.



Dantel

Dantel, yeni sezonda gündelik kıyafetlerde de yer alacak. Tasarımcılar, bu hassas kumaşı sadece detay olarak değil, elbise, bluz, etek gibi parçalarla hayatımıza sokuyor. Prada, büyük boy dantel kullanarak danteli basitleştirip sıradanlaştırırken, Givenchy daha çocuksu bir havaya sokuyor.



Erkeksi

Pantolon ve ceket ikilisi kesinlikle erkeklere özgü değil. Yeni sezonda, kadını daha da çekici gösteren erkeksi takımlar çok moda. Pantolonlarda yüksek bele ve farklı kesimlere alışacağız.



Folklorik

Kapalıçarşı'ya gitmenin tam zamanı. Gucci bile kilim desenini anımsatan çantalar yaptıysa, biz de Kapalıçarşı'nın altını üstüne getirerek bu folklorik stile sahip olabiliriz. Özbek işi kumaşlardan bol etekler biraz da Rus bebeklerini anımsatmıyor mu? Giymeye cesaretiniz olmasa da desenlerde kullanılan canlı renkler, nakışlar neşe saçacak.



Gotik

Siyah hiçbir zaman vazgeçilemeyen bir renk. Yeni sezonda da siyah elbiseler ve ikili takımlar çok moda. Ayrıca koyu renk göz makyajları da Gotik havayı hissettirecek. PPSienna Miller'ın birkaç sene önce estirdiği boho havadan bahsetmiyoruz. Artık hippilik de sofistike bir görünüm aldı. Gucci ve Hermes gibi lüks markaların koleksiyonlarındaki desenli elbiseler, özgür bluzlar ister istemez hippi görüntüsünü lüks yapıyor.



İş Kadını

Tarz sahibi iş kadınları ofislerinden dışarıya, sokaklara çıkıyor. Feminen bluzlarla tamamlanan ikili takımlar vazgeçilmez olacak. Etek boyları daha uzun; bellerde kemer de eksik olmayacak. Kürk 80'li yılların vazgeçilmeziydi... Sonra kürk düşmanı olduk, özel koleksiyonlarda bile görmek istemedik. Ama yeni sezonda kürk tekrar çıkış yapıyor. Çantalardan ayakkabılara, saç bantlarından kemerlere kadar birçok aksesuarda kullanıldığı gibi yelek, şapka ya da ceket olarak da karşımızda kürk.



Leylak Tonları

Kokusu değil ama leylak tonları yeni sezonda çok moda. Ultraviyole, mürekkep, lavanta, demir pası gibi morun belki de şimdiye kadar görmediğimiz tonları elbiseleri, paltoları ve aksesuarları süslüyor.



Mimarinin Etkisi

Tasarımcıların sonbahar-kış sezonundaki ilham kaynakları belli oldu: Mimari. Tasarımcılar koleksiyonlarında ultra modern tasarımlarla bizi şaşırtmaya devam ediyor. Farklı kalıplar, değişik topuklar, bir kıyafetten ya da ayakkabıdan daha çok mimari tasarımları anımsatıyor.



Natürel Tonlar

Canlı renkler sonbahar günlerine canlılık getirirken, natürel pastel tonları da yeni sezonun yeni renklerinden. Herhalde hiçbir sezonda bu kadar geniş renk paleti olmamıştı; iddialı olmak isteyenler canlı renkleri, klasik olanlar natürel tonları tercih edebilir.



Orduya Katılın

Üniformayı anımsatan kıyafetler sezonun yenilerinden. Asker üniformasını anımsatan ceket ve paltolarla sanki orduya katılıyor gibi bir havanız olacak.



Pantolon

Eğer elbise kadınıysanız yeni sezonda pantolon da giymeye hazır olun! İsterseniz dapdar kalıplarda isterseniz şalvar havasında pantolonlar, ceket, gömlek ya da trikolarla tamamlanacak.



Rock'n Roll Tarzı

İster punk deyin ister rock'n roll ama baskılı tişörtler, dapdar pantolonlar, pantolon askıları gibi rockçıları anımsatan detaylar yeni sezonda çok moda.



Spor Giyim

Spor salonlarında giydiğiniz eşofman altlarını andıran pantolonlar, sweatshirt'ler yeni sezonun en rahat tasarımları. Hatta lüks detaylarla zenginleştirilebilen bu yeni spor tarzı herkes çok sevecek.



Şapka

Yeni sezonun en önemli aksesuarlarından biri de şapka. Fötr şapka, bere ya da eşarpla kıyafetler tamamlanıyor.



Tartan

İşkoçların deseni tartan, yeni sezonda pantolon, etek, ceket hatta gece elbisesi olarak bile karşımıza çıkıyor. Daha önceden punk yaklaşımla yorumladığımız tartan, yeni sezonda daha ihtişamlı olacak.



Uzun Elbiseler

Özellikle davetlerde mini yerine uzun elbiseler giymeye hazır olun. Şifon, işlemeli, ipekli uzun elbiseler, kadınları çekici göstereceği gibi kırmızı halı zarafeti de sunacak.



Volüm

Ekstra hacimli tasarımlar bizi 60'lı yıllara götürüyor. Özellikle dış giyimde kullanılan volüm modasında limit yok. İster bir pançoyla, ister mini elbiselerle bu modaya uyabilirsiniz. Ama dikkat, bu trendin sizi olduğunuzdan daha kilolu gösterdiğini de hatırlatalım.



Yüksek Topuklar

Önce uyarıyoruz; bu trendi uygulamak kolay değil! Ayakkabı topukları herhalde hiç bu kadar yükselmemişti. İncecik topukların üzerinde yükselmeyi her kadın isteyebilir ama yine de bu stilettoların yürümek için olmadığını düşünüyoruz. Ayrıca yeni sezonun farklı formlu ayakkabılarına da alışmak oldukça güç olacak!



Zevk ve Sefa

Bir film yıldızını andıran parlak kıyafetler, abartılı mücevherler sonbahar günlerini aydınlatacak. Dore, bakır tonları kadar payetler, pullar, kristaller de yeni sezonda bir zenginlik sunuyor.