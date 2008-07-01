A'dan Z'ye Ergenekon

Ümraniye'de bir gecekonduda 12 haziran 2007'de ele geçirilen el bombalarına ilişkin başlatılan soruşturma genişleyerek devam ediyor. 49 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında son olarak bugün aralarında emekli Orgeneral Hurşit Tolon ve Şener Eruygur'un da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında ilk olarak emekli astsubay Oktay Yıldırım ile eski yüzbaşı Muzaffer Tekin'in de aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklandı.

OPERASYONUN İLK AYAĞINDA TUTUKLANANLARDAN DİKKAT ÇEKİCİ İSİMLER ŞUNLAR:

Oktay Yıldırım: El bombalarının sahibi olduğu öne sürülen emekli astsubay Oktay Yıldırım , "Silahları çöplükten topladım" demişti. Kuvvai Milliye Derneği Kurucular Kurulu Üyesi Oktay Yıldırım, "Agos"gazetesine açılan davaya müdahil olarak katılmak istemişti.

Muzaffer Tekin: Danıştay saldırısında da adı geçen Emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin'in , Susurluk Davası sanıklarından Özel Harekat Dairesi eski başkanvekili İbrahim Şahin ve Özel Harekat Dairesi eski Başkanı Korkut Eken ile yakın arkadaş olduğu öne sürülüyor.

Ergun Poyraz: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ve TBMM Başkanı Bülent Arınç ile ilgili kitaplar yazan Poyraz ,"devletin güvenliğine ilişkin gizli bilgileri ele geçirmek"le suçlanıyor. Yıldırım, Tekin ve Poyraz dışında Mahmut Öztürk (emekli astsubay) ,Fikret Emek (emekli binbaşı) ,Gazi Güder (emekli yüzbaşı),Mehmet Demirtaş, Muzaffer Şenocak ,Aydın Yüksek (eski polis memuru), Kuddusi Okkır (işadamı), Bekir Öztürk (Kuvva-i Milliye Derneği Genel Başkanı),İsmail Yıldız, Asuman Özdemir ve Mete Yalazangil tutuklandı.



İKİNCİ PERDE DE 25 TUTUKLU



Soruşturmanın tamamlanmak üzere olduğu konuşulduğu sırada sürpriz bir gelişme yaşandı ve emekli general Veli Küçük ile birlikte 33 kişi gözaltına alındı.

22 Ocak Salı günü gerçekleştirilen operasyon sonrası gözaltına alınan şüphelilerden Tuğgeneral Veli Küçük, Kuvayı Milliye Derneği Genel Başkanı emekli Kurmay Albay Fikri Karadağ, avukat Kemal Kerinçsiz, 'Susurluk Davası' hükümlüsü Sami Hoştan, Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın ve Halkla İlişkiler Sözcüsü Sevgi Erenerol, Hüseyin Görüm, Hüseyin Gazi Oğuz, Oğuz Alparslan Abdülkadir ,Zekeriya ÖZTÜRK , eski uzman çavuş Muhammet YÜCE , Kahraman ŞAHİN, Erol ÖLMEZ, Erkut ERSOY çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



ÜÇÜNCÜ PERDE AKADEMİSYENLER



Daha sonra da farklı tarihlerde Abdullah ARAPOĞLU , Ümit OĞUZTAN ,Vatan BÖLÜKBAŞOĞLU, Abdulmuttalip Tongar , Doç. Dr. Ümit Sayın, Doç. Dr. Emin Gürses, gazeteci-yazar Vedat Yenerer, yazar Orhan Tunç, Hayrettin Ertekin Muammer Karabulut ve Selim Akkurt çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Dördüncü Perde İşçi Partililer



21 mart tarihinde Ergenekon soruşturması kapsamında aralarında İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu ve Cumhuriyet gazetesi imtiyaz sahibi İlhan Selçuk'un da olduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Ferit İlsever, Aydınlık Dergisi genel yayın Yönetmeni Serhan Bolluk ve gazeteci Adnan Akfırat tutuklandı



5. PERDE AÇILDI



Bir yılı aşan süredir devam eden soruşturmaya ilişkin iddianame henüz tamamlanmadan bu kez aralarında eski Emekli Orgeneral Hürşit Tolon ile Şener Eruygur'un da bulunduğu 25 kişinin gözaltına alındı.

Ergenekon soruşturmasına ilişkin iddianamenin hafta sonuna kadar tamamlanması beklenirken , yeni tutuklamalar olduğu taktirde sanıklar hakkında ek iddianame hazırlanabileceği öğrenildi.



İsimleri daha önce de duyulmuştu



Veli Küçük: İsmi Susurluk skandalın da gündeme gelen Emekli tuğgeneral Veli Küçük'ün Abdullah Çatlı ile telefon görüşmeleri yaptığı yönünde iddialar vardı. Alparslan Aslan ile aynı karede yer aldığı fotoğrafı çeşitli gazetelerde yayınlanan Küçük, 'Terör örgütü üyesi olmak' ve 'Halkı hükümete karşı isyana tahrik etmek' suçundan tutuklandı.

Fikri Karadağ: Emekli Kurmay Albay olan Karadağ Kuvay-İ Milliye Derneği Başkanı. Mersin'de

bazı dernek üyelerine silah üzerine yemin ettirirken çekilmiş görüntüleri ile dikkatleri üzerine çekti.

Sami Hoştan: Susurluk davası hükümlüsü olan Hoştan'ın Ergenekon'a lojistik destek sağladığı iddia ediliyor.

Kemal Kerinçsiz: Büyük Hukukçular Birliği Başkanı olan Kerinçsiz " 301"davalarıyla adını duyurdu. Ümraniye ele geçirilen el bombalarına ilişkin tutuklanan Muzaffer Tekin'in avukatlığını yapıyordu.

Doç. Dr. Ümit Sayın: Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Sayın'ın bilgisayarından emekli generallere '17'inci Türk devletinin yıkılışını desteklemenizi bekliyorum. Ben umutsuzluk içindeyim. Türkiye'nin gidişinden, PKK ile mücadeleden endişeliyim. Bir an önce kara harekatı yapılmalı' yazılı mesajlar gönderdiği öne sürüldü. Doç. Dr. Ümit Sayın'ın evinde işadamı Üzeyir Garih cinayeti ile ilgili belge, otopsi raporu ve kan örnekleri bulunduğu iddia edildi.



Soruşturma kapsamında tutuklananlar şunlar:







1-Muzaffer Tekin (emekli yüzbaşı)

2-Oktay Yıldırım (emekli astsubay)

3-Mahmut Öztürk (emekli astsubay)

4-Fikret Emek (emekli binbaşı)

5-Gazi Güder (emekli yüzbaşı)

6-Mehmet Demirtaş ( El bombalarının ele geçtiği gecekondunun sahibi)

7-Muzaffer Şenocak

8-Aydın Yüksek (eski polis memuru)

9-Kuddusi Okkır (işadamı)

10-Bekir Öztürk (Kuvva-i Milliye Derneği Genel Başkanı)

11-Nusret Senem ( İp Genel Sekreteri)

12-İsmail Yıldız (SESAR Başkanı)

13 Ergün Poyraz (yazar)

14-Asuman Özdemir ( Gazeteci)

15-Mete Yalazangil

16-Zekeriya ÖZTÜRK ( Emekli Yüzbaşı)

17-Muhammet YÜCE (eski uzman çavuş)

18-Kahraman ŞAHİN (Kuvay-i Milliye Derneği yöneticisi)

19-Erol ÖLMEZ (Kuvay-i Milliye Derneğinde çaycı)

20- Erkut ERSOY

21-Veli Küçük (emekli tuğgeneral)

22-Mehmet Fikri Karadağ (emekli kurmay albay)

23-Kemal Kerinçsiz (avukat)

24-Sami Hoştan (Susurluk davası hükümlüsü)

25-Hüseyin Görüm (Kuvay-i Milliye Teşkilat Başkanı)

26-Oğuz Alpaslan Abdülkadir

27-Hüseyin Gazi Oğuz Kuvay-i Milliye Şube Başkanı)

28-Sevgi Erenerol ( Türk Ortadosk Patrikhanesi basın sözcüsü)

29- Abdullah ARAPOĞLU (Kuvay-i Milliye Derneği üyesi)

30- Hikmet Çiçek ( İP Basın Bürosu Başkanı)

31-Ümit OĞUZTAN (Yazar)

32- Vatan Bölükbaşı

33- Habip Ümit Sayın (İstanbul Üniversitesi(İÜ) öğretim üyesi Doç. Dr.)

34- Emin Gürses (Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr.)

35- Orhan Tunç (Balıkesir Üniversitesi emekli öğretim üyesi)

36- Hayrettin Ertekin (ünlü kuyumcu)

37- Vedat Yenerer (televizyoncu)

38- Muammer Karabulut (Ayasofya Derneği başkanı)

39- Abdulmuttalip Tongar

40- Selim Akkurt

41-Doğu perinçek ( İP Genel Başkanı)

42-ferit ilsever ( Ulusal kanal Genel Yayın Yönetmeni)

43-Adnan Akfırat ( Gazeteci)

44-Serhan bolluk ( Aydınlık Gazetesi genel yayın yönetmeni)

45- Hayati Özcan (Ulusal Kanal İzmir temsilcisi)

46 -Ali yiğit

47 -Behiç Gürcihan (Açık İstihbarat sitesi sahibi)

48 -Rasim görüm

49 -Murat Çağlar( Kuvay-i Milliye Derneği Başkan Yardımcısı)

