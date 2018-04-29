'Adam sallandırma' tehdidi sonrası özür dilemeyen Romanya Başbakanı görevi bıraktı

"O bayrak dalgalanırsa, bayrağın yanındaki direkte başkaları da sallanır" diyen Romanya Başbakanı Mihai Tudose görevinden ayrıldı.

Mihai Tudose geçtiğimiz günlerde Transilvanya'da Macarların otonomi talep ettikleri Szekely bölgesinde tarihi Macar sancağını bir kutlama nedeniyle sembolik olarak göndere çekme talepleri üzerine bu sözleri söylemişti.

Tudose'nin bir televizyon programında sarf ettiği sözler Romanya'da yaşayan Macarlar arasında tepkiyle karşılanmış ve ardından da diplomatik bir krize neden olmuştu.

Budapeşte yönetimi, Romanya Büyükelçisi'nden de konuyla ilgili resmen bilgi istemişti.

Mihai Tudose daha sonra yanlış anlaşıldığını söyledi ve "bayrağın yanında sallanacak olan kişiler" cümlesini mecazi anlamda kullandığında ısrar etti.

Başbakana göre "sallandırmak" tehdidi bayrağın göndere çekilmesine izin verenlerin görevden alınacağı yolunda algılanmalıydı.

Ancak Romanya'daki Macar dernek ve federasyonları bu açıklamalara rağmen, Başbakan Mihai Tudose'nin Macarlar'dan özür dilemesi gerektiği konusunda ısrar ettiler.

Başbakan ise özür dilemeyeceğini, çünkü Romanya toprakları içinde kimsenin göndere başka bir bayrak ya da sancak çekemeyeceğini söyledi ve Romen ulusunun buna müsaade etmeyeceğini vurguladı.

Tartışmaların yatışmaması üzerine ortaya çıkan siyasi kriz, iktidarda bulunan Sosyal Demokrat Parti'nin yetkili kurullarının olağanüstü toplanmasına neden oldu.

Parti yönetim kurulu, daha önce de değişik sorunlar yaşadığı Başbakan Tudose'nin görevden alınmasını ele aldı.

Sosyal Remokrat Parti lideri Liviu Dragne'nin de Tudose'nin görevden alınmasından yana tavır aldığı bildirildi.

Toplantı sonucunda Mihai Tudose'nin görevinden ayrıldığı açıklandı.

Başbakan kendisinin istifa ettiğini söylerken, basın ise yetkili kurullarda yapılan oylamada istifa taraftarlarının çoğunlukta olması nedeniyle bir görevden alma durumunun söz konusu olduğunu vurguluyorlar.

Mihai Tudose, 2010 yılından bu yana Romanya'da görevi bırakan 9. başbakan oldu.

Sosyal Demokrat Parti'nin yeni başbakan adayı ise Avrupa Parlamentosu üyesi Viorica Dancila.