Adam gibi muhalefet lazım

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, TBMM Genel Kurulu'ndaki kavgaya ilişkin olarak "Türkiye'nin adam gibi muhalefete ihtiyacı var" dedi.



Partisinin İstanbul İl Başkanlığında yapılan AK Parti Genel İstişare Toplantısı'na katılan Bağış, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bağış, "TBMM Genel Kurulundaki kavgaya ilişkin yorumunuz nedir?" sorusunu da "Türkiye'nin adam gibi muhalefete ihtiyacı var. Benim tek söyleyeceğim bu" diye yanıtladı.



Bağış, toplantının içeriğine ilişkin sorular üzerine "AK Parti'liler her zaman olduğu gibi çalışıyor" dedi. Bu toplantının, her ay milletvekilleri ve il yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirten Bağış, gündeminin de teşkilat çalışmalarından oluştuğunu belirtti.



Bir gazetecinin "AİHM'in din hanesinin nüfus cüzdanından kaldırılması kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna karşılık Bağış, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konularda açıklama yaptığını, Hükümetin görüşünün belli olduğunu vurguladı. Bağış, "Sayın Başbakan'ın açıklamasına aynen katılıyorum" dedi.



Gazetecilerin "EMASYA Protokolü'nün kaldırılmasının AB'ye yansıması nasıl oldu?" sorusu üzerine de Bağış, "Son 5-6 yıldır, Avrupa Komisyonunun yayınladığı her ilerleme raporunda EMASYA ile ilgili içerik vardı. Raporlarda bunun AB standartlarına uymadığı, Avrupa'daki sivil asker ilişki boyutuyla Türkiye'deki boyutun birbiriyle uyuşmadığı anlatılıyordu. Bunun kalkmış olması eminim ileride AB'nin bu eleştirilerini ortadan kaldıracaktır" dedi.



Bir gazetecinin AB ile ilgili olarak "İyi niyet mesajları var mı?" sorusu üzerine Bağış, "Şu anda yok, ama eminim ki gündeme gelecektir" dedi.



Basına kapalı olan AK Parti Genel İstişare Toplantısı'na Bağış'ın yanı sıra Devlet Bakanı Hayati Yazıcı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ile TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ve milletvekilleri katıldı.





SP lideri Kurtulmuş: "Adam olmak lazım"



Saadet Partisi Genel Numan Kurtulmuş da, geçen hafta kavga, gürültü görüntüleriyle bardağın taştığını belirterek, "Başta provokatif sözler sarf eden muhalefet milletvekillerine ve tüm milletvekillerine, akıllarını başlarına almalarını tavsiye ediyorum. Başta Başbakan, ana muhalefet partisi lideri ve Bahçeli olmak üzere herkes düzgün siyaset için gerekeni yapmalıdır. Kavga etmek kolaydır ama adam olmak, vakur siyasetçi olmak, milletin sorunlarını çözen bir siyaset ortaya koymak gerekir" dedi.