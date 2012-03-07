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'Adam 50 yıldır ayı oynatmaktan başka bir şey yapmamış'

Nihat Doğan Twitter'dan Müjdat Gezen için "Ayiistismarcilarinikiniyoruz" başlığı açtı.

07 Mart 2012 12:07

 

 
T24 - "Basına hakim olan bu zihniyet darbukayla ayı oynatanları büyük sanatçı diye millete yutturdular" diyen Doğan'a Müjdat Gezen "Hiç" diyerek yanıt verdi. Doğan da buna karşılık "Adam 50 yıldır darbukayla ayı oynatmaktan başka şey yapmamış" dedi.
 
Nihat Doğan'ın, "İçi boş sanatçıları, yazarları, gazetecileri büyük olarak yutturmuşlar. Dönüp bakıyorum Türkiye bundan 10 yıl önce askerinin mermisini yapamıyormuş. Aydınların bir tane edebi eseri yok. Tıpta buluşu yok. Kazandırdığı marka yok. Bakıyorsunuz, biz bunları söylediğimizde kötü oluyoruz. Tekerlerine çomak sokuyoruz. "Yanlıştır" diyoruz. Adam 50 yıldır darbukayla ayı oynatmaktan başka şey yapmamış. Ne verdiniz bu millete? Ölüp gittiğinizde ne diyecekler? Bu millete ne verdiniz? Bu millet sizi neyle anacak? Baktığınızda "Darbukayla ayı oynattım" diyecek. Bu mu yani? Biz Kırdın Kalbimi'den buraya geldik. Değişeceksiniz. "Çok iyi sarhoş taklidi yapardım" diyorlar mesela. Biz sizi ayık görmedik ki? Basına hakim olan bu zihniyet darbukayla ayı oynatanları büyük sanatçı diye millete yutturdular. Nihat Doğan çıktı, "Bunlar sanatçı değil. Ne verdin millete?" dedi. "Biz ayı oynattık" diyorlar. Bu elitist tayfa halka olan öcünü Nihat Doğan'dan alıyor. Tayyip Erdoğan'ın hıncını bizden alıyorlar. O zihniyet kinini bizden çıkarıyor" demişti. 
 
Habertürk'ün haberine göre, Müjdat Gezen, bu sözlere tepkisini sadece "Hiç" diyerek göstermişti.
 
Nihat Doğan bunun üzerine bir karşı atağa geçti ve Twitter'da bir başlık konusu açtı.
 
"Ayiistismarcilarinikiniyoruz" başlığı altında Doğan, "Ben 5 yaşındayken darbuka ile aynı oynatıyordu. Kaç yaşına geldim hâlâ ayı oynatıyor. Herkes korksun sizden ama adamın biri çıksın korkusuzca konuşsun. "Türkücü" diyorsunuz zoruma gitmiyor. Ben türkücüyüm, ekmek yediğim türkücülükten gurur duyarım. Sen de 60 sene ayı ile göbek atmışsın, ayı ile gurur duyacaksın. Büyük sanatçılık olarak görebilirsiniz hatta iyi ayı oynatanlara halka küfür etme kredisi de verebilirsiniz. Güzel ayı oynatarak bu milleti oynatıp sistem tarafından kendilerinden olduğu için büyük sanatçı olarak gösterilen kişi "Ayıcı Baryam" olarak kalacaktır" dedi.
 

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