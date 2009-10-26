Adalılardan vapur için 10 bin imza

İstanbul’da Adalar-Bostancı hattında kaldırılan bazı vapur seferlerinin yeniden konulması için 10 bini aşkın imza toplandı.



Vapur seferlerinin yerine motor konulmasını protesto eden “Adalar-Bostancı Vapurumu Vermiyorum Platformu” üyeleri, Büyükada’da adalıların da katılımıyla basın açıklaması yaptı. Daha sonra “Adalar-Bostancı Vapurumuzu Vermiyoruz” yazılı vapur fotoğrafı bulunan siyah çelenk denize bırakıldı. Platform üyeleri adına Leyla Özalp tarafından yapılan açıklamada sefere konulan motorlar ile vapurların standartlarının eş değer olmadığı ve uygulamayla ilgili halka önceden bilgi verilmediği savunuldu. Platform üyeleri, motorların hangi saatlerde çalışacağının da yeni kış tarifesinde yer almadığını ve lodoslu havalarda motorla yolculuk yapmanın tehlikeli bir hal aldığını dile getirdiler. İDO’dan yapılan açıklamada ise, Adalar hattını aralıksız sefer yapan yüksek kapasiteli yolcu tekneleriyle güçlendirerek, ada yolcularına gün boyu aralıksız ulaşım imkanı sunulduğu belirtildi.