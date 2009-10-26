T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Adalılardan vapur için 10 bin imza

Adalar-Bostancı hattında kaldırılan bazı vapur seferlerinin yeniden konulması için 10 bini aşkın imza toplandı.

26 Ekim 2009 02:00

İstanbul’da Adalar-Bostancı hattında kaldırılan bazı vapur seferlerinin yeniden konulması için 10 bini aşkın imza toplandı.

Vapur seferlerinin yerine motor konulmasını protesto eden “Adalar-Bostancı Vapurumu Vermiyorum Platformu” üyeleri, Büyükada’da adalıların da katılımıyla basın açıklaması yaptı. Daha sonra “Adalar-Bostancı Vapurumuzu Vermiyoruz” yazılı vapur fotoğrafı bulunan siyah çelenk denize bırakıldı. Platform üyeleri adına Leyla Özalp tarafından yapılan açıklamada sefere konulan motorlar ile vapurların standartlarının eş değer olmadığı ve uygulamayla ilgili halka önceden bilgi verilmediği savunuldu. Platform üyeleri, motorların hangi saatlerde çalışacağının da yeni kış tarifesinde yer almadığını ve lodoslu havalarda motorla yolculuk yapmanın tehlikeli bir hal aldığını dile getirdiler. İDO’dan yapılan açıklamada ise, Adalar hattını aralıksız sefer yapan yüksek kapasiteli yolcu tekneleriyle güçlendirerek, ada yolcularına gün boyu aralıksız ulaşım imkanı sunulduğu belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24